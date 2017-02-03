"AKP yöneticisi, 'Referandumun imdat kolu, milli mutabakat koalisyonunun oluşacağının ilanı' dedi"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Meclis'ten geçerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak AKP yöneticisinin "Şu an için geçerli değil ama referandumun bizim için imdat kolu, milli mutabakat koalisyonunun oluşacağının ilanıdır” dediğini iddia etti. Sarıkaya, "Aktardıklarına göre, daha önce en küçük olay karşısında anında harekete geçen MHP’nin toplumsal tabanı, provokatif tweet’lere dahi reaksiyonsuz kalıyor" ifadesini kullandı.

Muharrem Sarıkaya'nın "‘İmdat kolu’" başlığıyla yayımlanan (3 Şubat 2017) yazısı şöyle:

“Sen de var mısın?” kampanyası meğer AK Parti’nin kurumsal propagandası değilmiş.

Görüntüde yer alan kişilerin kendi başlarına yaptıkları, bağımsız bir girişimden ibaretmiş.

Başbakan Yıldırım’ın önceki akşamki “Biz daha topa girmedik...” açıklaması da buna dönük mesajmış...

Bunları sıralayan AK Parti yöneticisi, ilginç bir benzetmede bulundu:

“Yıllardır evli olduğu eşine evlenme teklif etmek gibi... Bir noktada zincirin kopup patinaj yapacağı belli olan propagandaya bizimkilerin cumburlop atlaması yanlıştı.”

Özetle, şu aşamada AK Parti cenahında henüz kollar sıvanıp işe girişilmiş değil.

Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında Beştepe yapılan önceki akşamki toplantıda da bu durum değerlendirilmiş.

Ortaya çıkan tablo şu ki, kampanya konusunda en maharetli olması gereken AK Parti sanki 6 ay önce kurulmuş gibi patinaj yapıyor.

Önünde ise liberal laik, milliyetçi laik, mütedeyyin muhafazakâr olmak üzere her birinin ayrı bir ikna çalışmasına ihtiyacı olan üç önemli zor grup duruyor.

Biri için yapılan propaganda süreci, ister istemez ötekini etkiliyor.

O nedenle şu aşamada net bir pozisyon yerine bir süre daha saha çalışmalarıyla zemin tespiti yapılıp ona göre bir kampanya modeli geliştirilmek isteniyor.

Başında bu kez rahmetli Erol Olçok’un olmayacağı reklam şirketine bütün iş bırakılmış bulunuyor.

Tepkisizlik

AK Parti’nin kamuoyu nabızcılarının dikkat çeken bir de tespiti var; o da MHP’nin toplumsal tabanıyla ilgili...

Aktardıklarına göre, daha önce en küçük olay karşısında anında harekete geçen MHP’nin toplumsal tabanı, provokatif tweet’lere dahi reaksiyonsuz kalıyor.

Kendi ifadeleriyle bu da AK Parti ekibini bir nebze de olsa “kaygılandırıyor”...

Bu nedenle referandum sonrası MHP ile milli mutabakat hükümetinin kurulacağına yönelik haberlerin nasıl bir yansımaya neden olduğu ölçülüyor.

“Bu daha yüksek harekete neden oluyor. Şu an için geçerli değil ama referandumun bizim için imdat kolu, milli mutabakat koalisyonunun oluşacağının ilanıdır” cümlesinin altı çiziliyor.

Parti yetkililerinden gelen “100 yıllık esaret bitecek” veya Osmanlı hanedanının torunlarını öne çıkaranlara da tepkililer:

“Osmanlıyı reddederek vardığımız yer belli, şimdi yarattığı tasavvurun işe yaramadığını unutup aynı yanlışı Cumhuriyet için mi yapacağız? Reddederek bir yere gidilmez, tam tersine tepki üretir, çevremizi mayınlı hale getirir.”

CHP konsolide

CHP ise belki de bu referandum en rahat sandık kampanyasını yapacak.

Çünkü ilk kez kendi tabanını konsolide etmek için uğraşmıyor, tam tersine beklemediği kesimlerden de destek buluyor.

Ancak CHP’yi düşündüren, bazılarının nüfusu milyonun üzerinde olan ve çevresini de etkileyen Kayseri, Malatya, Konya, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Van, Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu oyunun düşük olduğu iller.

Bundan dolayı CHP kimliği yerine o bölgeleri etkileyebilecek, hemşerilerinin hafızasında yer edinmiş, sözüne güvenilen isimlerin sahaya çıkması için uğraşılıyor.

MHP’nin “Hayır” oyuna kilitlenmiş kesimine umut bağlıyor.

Ankara’da taraflar henüz birbirini kolluyor...