AKP yöneticisi: Allah'ın işine karışılmaz, Tayyip Bey de karıştırmaz

Yeni AKP yönetiminin belirleneceği 30 Eylül'deki kongre hazırlıkları için bir AKP yöneticisi Radikal'e yaptığı değerlendirmede, "Allah'ın işine karışılmaz, Tayyip Bey de işine karıştırmaz" ifadesini kullandı.

Radikal'de "Tayyip Bey'in listesi" başlığıyla yayımlanan (9 Eylül 2012) Ömer Şahin'in haberi şöyle:

Tayyip Bey'in listesi

Lider değişmeyecek, yarış da olmayacak. Buna rağmen belki de hiçbir siyasi parti kongresi bu kadar önemli olmadı; bu kadar da merak edilmedi. 30 Eylül'deki AK Parti Kongresi öylesine önemli ki 50 kişilik listenin içinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlık şifreleri de olacak.

AK Parti Kongresi 30 Eylül’de Ankara Arena’da. Başbakan Erdoğan için özel önemi olan bir kongre bu. Erdoğan, son kez genel başkanlığa aday oluyor. Herkes biliyor ki bu bir ‘veda’ kongresi olsa da Başbakan Erdoğan , 2014’ün mimarisini yapacak. Gitmeden partiyi şekillendirecek. Belediye başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gideceği kadroyu kuracak. Başbakan’ın çantasından çıkaracağı o 50 kişilik liste domino etkisine sahip. Kongre bitince değişim başlıyor. 1 Ekim’den itibaren önce Erdoğan’ın partideki yardımcıları belli olacak. İlk defa bu kadar kapsamlı değişim bekleniyor. 12 kişiden 7’sinin değişeceği söyleniyor. Sonraki adım daha da önemli. Gözler kabineden kimin gidip, gidip kalacağına çevrilecek. Şu sıralar ‘4-5 bakan değişecek’ söylentisi yaygın. Genel merkez ve başka bakanlığa kaydırmalar da sürpriz görülmeyecek. Meclis yönetimi ile parti ve kabine arasında ‘becayiş’ de mümkün. AK Parti ’de kim gider, kim kalır? Ne söylense, ne yazılsa tahminden öte değeri yok. AK Parti ’ye dönük öngörüde bulunmak diğer partilere benzemiyor. ‘Niye’ diye sorduğumda bir parti yöneticisi şunu demişti: “ AK Parti ’de ne olacağını bir Allah bir de Beyefendi bilir. Allah’ın işine karışılmaz, Tayyip Bey de işine karıştırmaz.”

Başbakan Erdoğan ’ın seçim meydanlarında sıkça söylediği ‘tek devlet, tek bayrak, tek millet’ üçlemesinin farklı bir versiyonu AK Parti için geçerli. AK Parti 10 yıl boyunca ‘tek lider, tek aday, tek liste’ ile seçim yaptı. Erdoğan’ın liderliği karşısında hiç kimse ‘aday’ olmayı düşünmüyor bile. Rakibi çıkmıyor, kongrelerde tek aday olarak sahne alıyor. ANAP, DYP gibi merkez sağ partilerde yarış eksik olmazdı. SHP ve CHP ise kongre partileriydi. Blok, çarşaf envai çeşit listeler çıkar. Bunların bir de korsanı olur. Binbir türlü kulis, entrika yaşanır. Parti liderinin listesi delinir. AK Parti ’de böyle şeyleri görmek mümkün değil.

Erdoğan’ın listesinde kimler var?

Aday olmanın, yarışa girmenin önünde hiçbir engel yok ama kimse bu işe soyunmuyor. Tek liste ile gidilmesini sorun yapan da çıkmıyor. Yakın siyasi tarihte Özal, Demirel, Ecevit’in yaşadıkları ortada. İnönü, kongrede koltuğunu kaybetmişti. Cumhuriyetin ilk yıllarında hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminde bile Atatürk ’ün karşısında ‘muhalif’ler olmuştu. Bu yönüyle bakıldığı zaman Tayyip Erdoğan ’ın partisi üzerindeki etkisi ve gücünün bütün liderlerden fazla olduğu söylenebilir.

Kurtulmuş ve Soylu garanti

Başbakan, bu kadar güçlü olsa da parti içi belli mekanizmaları işletiyor. 50 kişilik liste için MKYK, kurucular ve milletvekillerinden 50 isim istedi. Herkes ismi yazılı olmayan kâğıda isim sıraladı. Bu isimler bir havuzda toplanıyor. Sonra elektronik ortamda işlenecek, ortaya bir sıralama çıkacak. Başbakan, bu eğilime dikkat edecek. Tabii, başka eğilimler, realiteler de var siyasette. Bölgesel denge, kadın sayısı gibi. AK Parti ’de 8’i başörtülü 16 kadın var. 50 kişilik listede kadın sayısı 16’nın altına düşmez. 30 yaşın altı 4-5 genç ismi listede görebiliriz. MKYK’da ‘banko’ görülen isimlere gelince... Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu garanti görülüyor. Muhtemelen ikisi de MKYK’ya girecek. Yeni dönemde Ekrem Erdem ve Zelkif Kazdal’ın yerleri de garanti görülüyor. Eğer bakan olmazlarsa Hüseyin Çelik, Ömer Çelik ve Haluk İpek’in ‘devam’ etme olasılığı da yüksek. MKYK’da partinin ‘hafıza’sı olan deneyimli isimler yine olacak. Bakanlardan Bülent Arınç , Ali Babacan , Ahmet Davutoğlu , Beşir Atalay’ın değişmesi beklenmiyor. Erdoğan’a en yakın isimlerden Yalçın Akdoğan ile Nabi Avcı, Mehmet Müezzinoğlu, Metin Külünk, Bülent Turan, Naci Bostancı, Fatih Şahin, Menderes Türel, Nihat Zeybekçi, İdris Şahin, Erol Kaya, Nurettin Nebati MKYK şansı yüksek görülen isimler. Durumu ‘garanti’ olan bir diğer isim de Kürşad Tüzmen. Kürşad Bey’in yeni MKYK’da olmayacağı kesin gibi.

Bakanlardan kim gider, kim kalır?

Başbakan Erdoğan , bakan değişimlerini kongre sonraları yapmadı. Ama bu sefer farklı olacak gibi. AK Parti MKYK ve MYK’dan sonra kabine revizyonu yaşanacak. MKYK listesi bunun da işareti olacak. Sürpriz yerine istikrarı tercih eden Başbakan’ın kabineye neşter vuracağı da yaygın bir kanı. ‘4-5 bakanı’ kapsayan kabine değişikliği gündemde. Bu değişiklik İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ’e vurur mu? Bu konuda rivayet muhtelif. Son gelişmelerden sonra yeri garanti diyen de var, değişebileceğini söyleyen de. Ahmet Davutoğlu ’nun değişmesi ise sıfır ihtimal olarak görülüyor.