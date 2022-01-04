AKP yöneticiden emekliye yapılan zammı eleştirip "Size bir daha oy verirsem insan değilim" diyen vatandaşa: Hayvanlar oy kullanmıyor

AKP Konya Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Küçükkömürler, emekliye yapılan zammı eleştiren ve AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaşa "Hayvanlar oy kullanmıyor” yanıtını verdi.

AKP Konya Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Küçükkömürler, 2022 yılında emekliye ek zam yapılmamasını eleştiren bir vatandaşa sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e etiketleyerek "Emeklilere iyi kazık attınız. Yüzde 40 zam vermemek için aralık ayı enflasyonunu yüzde 13'e çıkardınız. Size bir daha oy verirsem insan değilim." diyen bir vatandaşın paylaşımını alıntılayan Küçükömerler, "Hayvanlar oy kullanmıyor. Kanunen" ifadelerini kullandı.