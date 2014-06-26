T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP, Yolsuzluk Komisyonu'na 27 isim verdi

AKP, haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan 4 eski bakanla ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu üyeliği için 27 milletvekilinin ismini TBMM Başkanlığı'na verdi

26 Haziran 2014 21:04

Eski bakanlardan Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar hakkında, 5 Mayıs 2014'de kurulmasına karar verilen meclis soruşturma komisyonuna, Ak Parti bugün 27 milletvekilinin ismini bildirdi.

 

CHP'li isimlere itiraz etti

 

AKP’nin soruşturma komisyonuna yönelik bir diğer hamlesi de, CHP’nin üyelik için bildirdiği isimlere itirazı oldu.

AKP, Meclis Başkanlığı’na, CHP’nin soruşturma komisyonu için belirlediği üyelere ikinci kez itiraz etti. AKP Grubu tarafından Meclis Başkanlığı’na yapılan başvuruda anayasa ve içtüzük maddeleri hatırlatıldı. Meclis içtüzüğünde “Meclis soruşturması önergesi veren veya daha önce bu konuda görüşünü açıklamış milletvekilleri komisyona seçilemez” hükmünün yer aldığı belirtilerek, CHP’nin belirlediği isimlerin içtüzüğe uygun olmadığı ifade edildi.

AKPi, Meclis Başkanlığı’na gönderdiği dilekçede, “CHP’nin komisyon üyeliği için bildirdiği Oğuz Oyan, Emre Köprülü, İdris Yıldız, Turgut Dibek ve Haluk Eyidoğan’ın dört eski bakan hakkında taraflı beyanatlarının bulunduğunu" belirtti ve bu isimlerin yaptığı açıklamalara da yer verdi.

 

ETİKETLER

tbmmyolsuzlukkomisyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24