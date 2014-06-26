AKP, Yolsuzluk Komisyonu'na 27 isim verdi

Eski bakanlardan Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar hakkında, 5 Mayıs 2014'de kurulmasına karar verilen meclis soruşturma komisyonuna, Ak Parti bugün 27 milletvekilinin ismini bildirdi.

CHP'li isimlere itiraz etti

AKP’nin soruşturma komisyonuna yönelik bir diğer hamlesi de, CHP’nin üyelik için bildirdiği isimlere itirazı oldu.



AKP, Meclis Başkanlığı’na, CHP’nin soruşturma komisyonu için belirlediği üyelere ikinci kez itiraz etti. AKP Grubu tarafından Meclis Başkanlığı’na yapılan başvuruda anayasa ve içtüzük maddeleri hatırlatıldı. Meclis içtüzüğünde “Meclis soruşturması önergesi veren veya daha önce bu konuda görüşünü açıklamış milletvekilleri komisyona seçilemez” hükmünün yer aldığı belirtilerek, CHP’nin belirlediği isimlerin içtüzüğe uygun olmadığı ifade edildi.

AKPi, Meclis Başkanlığı’na gönderdiği dilekçede, “CHP’nin komisyon üyeliği için bildirdiği Oğuz Oyan, Emre Köprülü, İdris Yıldız, Turgut Dibek ve Haluk Eyidoğan’ın dört eski bakan hakkında taraflı beyanatlarının bulunduğunu" belirtti ve bu isimlerin yaptığı açıklamalara da yer verdi.