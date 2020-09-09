AKP'yi eleştirdiği için MHP'den ihraç edilen Erhan Usta törenle İyi Parti'ye katıldı

AKP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle partisinden ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in de katıldığı törenle İyi Parti'ye geçti. İyi Parti'nin milletvekili sayısı Usta'nın katılımıyla 38'e yükseldi.

İyi Parti'ye katılımlar için düzenlenen törende bir konuşma yapan Akşener, zorlu bir yolculuk geçirdiklerini belirterek, "Ama o iç hesaplaşmayı yaptığınız zaman iyi ki bu yolculuğa çıkmışım, iyi ki İyi Parti kurulmuş diyeceksiniz. Eğer İyi Parti kurulmamış olsaydı, Türkiye'de neler konuşulurdu? Bugün eğer işsizlik, esnafın derdi, haksızlığa uğrayan çocukların derdi, üniversite mezunlarının yüzde 80'inin fazlasının yurt dışına gitmeyi düşünmeleri konuşuluyorsa bunun sebebi sizsiniz.



Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Çok çalışacaksınız. Türkiye'nin sorunlarına ve çözüm önerilerine vakıf bir insansınız Gagalanacaksınız onu peşinen söyleyeyim. Sonra akşam kafayı yastığa koyduğunuzda iyi ki bu yola çıkmışım diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Erhan Usta neden ihraç edilmişti?

Erhan Usta, 2018 yılında TBMM'de yaptığı konuşmada "Bütçede lüzumsuz harcamalar var ise gözden geçirilmelidir" deyince MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından MHP Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı.



Usta, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili AKP ile MHP arasındaki 'ittifak' görüşmeleri için "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" dedikten sonra ise MHP'den ihraç edilmişti.

TBMM'deki sandalye dağılımı

Erhan Usta'nın İyi Parti'ye geçmesi ile TBMM'de sandalye dağılımı şöyle oldu; AKP'nin 291, CHP'nin 138, HDP'nin 58, MHP'nin 48, İyi Parti'nin 38, Türkiye İşçi Partisi'nin 2, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Bölgeler Partisinin ise birer milletvekili bulunuyor.