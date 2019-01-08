"AKP yetkililerinin yüzlerinde, kaybetme tedirginliğini açıktan okuyorum"

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, AKP yetkilileriyle sohbet ettiğini yüzlerinde "kaybetme tedirginliğini açıktan okuduğunu" yazdı.

"AKP'li yetkililerin lafı dönüp dolaştırıp, aday belirlemelerdeki sıkıntılara Cumhur İttifakının gereksizliğine getirdiğini" söyleyen Takan'ın "Ankara'da AKP ile CHP arasındaki oy farkı 57 bine inmiş!.." başlığıyla (8 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

...Şu günlerde, ne zaman bir AKP yetkilisi ile oturup sohbet etsem, yüzlerindeki kaybetme tedirginliğini açıktan okuyorum. Lafı dönüp dolaştırıp, aday belirlemelerdeki sıkıntılara Cumhur İttifakının gereksizliğine ve bazı odakların "reis"i anketler vasıtasıyla yanılttıklarına getiriyorlar. Sonunda laf dönüp dolaşıp "reisin mutlaka bir bildiği vardır"da noktalanıyor!..

İstanbul Adalar'da belgelenen son sahtekarlık da aslında şu uyarıyı veriyor; Sandık güvenliği için çalışmalara daha bugünden titiz bir şekilde başlanmalı. Yoksa 2 odalı bir evden 100 kişi oy kullanabilecek!..

Ne yapılmalı?..

Muhalefet partileri eğer gerçekten 31 Mart'ı kazanmak istiyorlarsa ilk yapmaları gereken iş, askıya çıkan seçmen listeleri ile nüfus kütüklerini titiz bir şekilde karşılaştırmak. Bunun için, genel merkezlerin büyük külfetler ve zahmetler üstlenmesi gerekmiyor. İl ve ilçelere yayacaklar bu işi. Gönderecekler listeleri teşkilatlarına ve sıkı bir şekilde karşılaştırmaları yapacaklar. Nüfus kütükleri kayıtları ile seçmen listeleri oy verme günü de dahil olmak üzere sıkı bir şekilde izlenecek. Sonra sandık başı ve sonrası güvenliği... Yoksa, "adam kazandı" der geçer, milleti bir daha kandırmış olursunuz!..

Bunca sahtekârlık ortaya dökülmüşken, kayıkçı kavgası ile muhalefet anlayışı sürdürülürse ben olsam YSK üyelerini musalla taşında emekli ederim!..