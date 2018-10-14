AKP, yerel seçimlerde İstanbul için nasıl bir aday aradığını açıkladı

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin 2019 Mart yerel seçimleri için ne tür bir belediye başkanı adayları aradığını açıkladı. "Adaylarımızın tevazu sahibi, alçak gönüllü, samimi, adil, çalışkan ve liyakat sahibi olmasına özen gösteriyoruz'' diyen Kurtulmuş, sözlerine ''Milletin değer verdiği, kimsenin adayı değil milletin adayı olmalarına dikkat ediyoruz." şeklinde devam etti.

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 14. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kurtulmuş, AKP İstanbul teşkilatını övdü ve İstanbul'u Türk siyasetinin bir aynası olarak değerlendirdi. Kurtulmuş, İstanbul'un seçimlerde önemini şöyle vurguladı:

"Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Bu seçimlerde çıtanın daha da yukarıda olmasını arzu ediyoruz. İstanbul’un seçimlerdeki önemi ortada, dolayısıyla bu konuda daha da gayretli olmamız gerekiyor. Ben bu konuda teşkilat mensuplarımıza güveniyorum. Hep birlikte başaracağız inşallah.''

''AK Parti reformcu bir siyasi harekettir''

Kurtulmuş konuşmasında AKP'nin yerli ve milli bir parti olduğunu da belirtti. AKP'nin bir 'medeniye partisi' olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

''AK Parti reformcu bir siyasi harekettir. En önemli reformlarımızın başında Türkiye’nin yeni sisteme geçmesi ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yeni sistemin ilk Başkan’ı olması gelmektedir. AK Parti kalkınmayı amaçlar. Biz, halka güvenen bir siyasi hareketiz."