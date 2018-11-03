"AKP yerel seçimlerde Anavatan Partisi'nin tablosunu yaşayabilir"

Gazeteci Deniz Zeyrek, Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Zeyrek, AKP'nin ilk 3 büyük şehri kaybetmesi durumunda 1989'da Anavatan Partisi'nin yaşadığı tabloyu yaşayabileceğini kaydetti.

Fox TV'de Çalar Saat Hafta Sonu Programı'na katılan Zeyrek yerel seçime dair değerlendirme yaptı. Zeyrek, AKP'nin İstanbul'u kaybetmesi hakkında, "Yeni sistemin ilk faturası olur" dedi.

Zeyrek şunları kaydetti:

"En kritik il İstanbul. İstanbul hem bütçesiyle hem de nüfusyla Türkiye'nin en önemli şehri. İstanbul'u alan Türkiye siyasetinde söz sahibi olur. Şu andaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1994'te İstanbul'da belediye başkanı olarak siyasi grafiğini başlatmıştır. İstanbul'u AK Parti kaybederse büyük bir moral yenilgi olacaktır. Bu yeni sistemin ilk faturası olacaktır.

Ankara da çok önemli. Ankara'yı muhalefet alırsa İzmir de zaten muhalefette. İlk 3 büyük şehir kaybedilirse AK Parti açısından 1989'da Anavatan Partisi'nin yaşadığı tablo ortaya çıkabilir."