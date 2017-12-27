"AKP yenilgiyi KHK'larla engellemeye çalışıyor, sistemin içinde olanlar bile karşı çıktı"

HDP Şırnak milletvekilliği düşürülen ve yurtdışında yaşayan Faysal Sarıyıldız, Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan 695 ve 696 sayılı kanun hükmünde kararnameleri (KHK) eleştirerek, "7 Haziran yenilgisinden sonra AKP iktidarı darbe girişiminden sonra mevcut yasalar yoluyla baş edemediği birçok şeyi bu tür KHK’ler ile yenilgiyi engellemeye çalışmaktadır" dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İyi Parti lideri Meral Akşener gibi sistemin içinde olan kişilerin bile KHK’lara karşı çıktığını hatırlatan Sarıyıldız, "Yeni KHK’lar Türkiye’de vahim bir sürecin kapısını aralayacak" ifadesini kullandı.

Artı Gerçek'ten Süheyla Kaplan'ın haberine göre "Erdoğan iktidarının kendisini güvende hissetmediği için sürekli yeni kararnameler çıkardığına" dikkati çeken Sarıyıldız, şöyle konuştu:

"Her ne kadar hükümet sözcüleri toplumsal tepkiyi düşürmek için 'bu KHK sadece 15 Temmuz sürecini kapsıyor' deseler de bu bir yalandır. Zaten 15 Temmuz’da sokaklara salınan palalı-silahlı hiçkimse hakkında açılmış bir soruşturma yok. Bu KHK yarın bir gün diktatoryal hükümete karşı Gezi vb. sokağa çıkan herkesi terörist ilan edebilir ve öldürmeleri de cezasızlık aracılığıyla meşru kılabilir. Türk tipi sünni-ırkçı Haşdi Şabi veya Devrim Muhafızları'na bağlı Besiçler organize edilerek darbe girişimlerinden ziyade olası toplumsal gösteriler katliamla bastırılmaya çalışılacak."

"İktidar kendisini güvende hissetmiyor"

AKP iktidarının 7 Haziran seçimlerinden sonra büyük bir yenilgi aldığını ve asıl anti demokrat olan gerçek yüzünün ortaya çıktığına dikkati çeken Sarıyıldız‚ sözlerine şöyle devam etti:

"7 Haziran yenilgisinden sonra AKP iktidarı darbe girişiminden sonra mevcut yasalar yoluyla baş edemediği birçok şeyi bu tür KHK’ler ile yenilgiyi engellemeye çalışmaktadır. Önceden haber alınan ancak daha sonra engellenmesi istenmeyen 15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra çıkarılan KHK’ler ile ülke adeta Hitler Almanya’sına dönüştürülmüştür. Erdoğan’ın psikolojisi Hitler’in psikolojisi ve argümanları ile aynıdır. İktidar kendini güvende hissetmediği için paramiliter yolları meşrulaştırmak için yeni kararlar almıştır."

"Sistemin içinde olanlar bile karşı çıktı"

Abdullah Gül, Meral Akşener gibi sistemin içinde olan kişilerin bile KHK’lere karşı çıktığını hatırlatan Sarıyıldız şu ifadeleri kullandı:

"Sistemin içinde olan siyasetçiler bile KHK kararlarına tepki gösterdiler, itiraz ettiler. Bu uygulamayla Ahmet Şıklar’a, Selahattin Demirtaş’lar’a ve Figen Yüksekdağ gibi binlerce siyasi mahkuma tek tip kıyafet giydirilmeye çalışılacak. Bu isimler iktidarı zorlayan isimlerdir. Bu kararlar dinci, milliyetçi, militarist güçlerin duygularını okşayabilir ancak Demirtaş, Ahmet Şık, Figen Yüksekdağ gibi binlerce siyasi tutsak bu kıyafetleri çöpe atacak, giymemek için direneceklerdir. Bedeli ne olursa olsun hiçbir siyasi tutuklu bu kıyafeti giymeyecektir."

"Gezi benzeri durumlar yaşanabilir"

AKP iktidarının öteden beri iç savaşın gerçekleşmesi için büyük çaba harcadığını savunan Sarıyıldız, son iki yılda ülkenin yarısının diğer yarısına düşman edildiğini belirterek, "İktidar kendini hiçbir şekilde güvende hissetmemektedir. Halka yeni KHK’ler ile gözdağı verilmektedir. Uluslararası hukuku çiğneyen ve şu anda açlık, yoksulluk gibi süreç yaşayan Türkiye’de Gezi benzeri durumlar yaşanabilir. Meşru olmayan bir siyasi iktidar var. Öteden beri düşük yoğunlukta iç savaşı yaşayan Türkiye yeni KHK’ler ile bu savaşın daha da yoğun yaşanmasına sebep olacak" diye konuştu.



"Ahmet Şık yine iktidarı teşhir etti"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde Cumhuriyet davasında yargılanan gazeteci Ahmet Şık’ın savunmasının engellenmesini de sert bir dille eleştiren Sarıyıldız, "Ahmet Şık her zaman oldığu gibi dün de onurlu ve dik bir duruş sergilemiştir. Ahmet Şık, Türkiye’de hukukun nasıl çiğnendiğini bir kez daha teşhir etmiştir. Türkiye’de bağımsız yargı olmadığı için tıpkı Hitler Almanya’sında olduğu gibi talimatlar yerine getiriliyor. Muhaliflerin öldürülmesi gerektiğini açık açık televizyonlarda beyan eden tetikçi, sözde gazetecilere yönelik açılmış tek bir soruşturma yok. Savcılar tamamen mevcut iktidarın hizmetindedirler. Ahmet’in savunması iktidarı ve savcıları çıldırtıyor" yorumunda bulundu.



HDP'nin tutuklu yargılanan Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın dört yüz günden daha fazla cezaevinde olduğunu ve duruşmaların hiçbirine katılmadığını sözlerine ekleyen Sarıyıldız‚ "Birini yargılayacaksınız ve tek bir duruşmaya bile getirmeyeceksiniz. Bunun adı faşizmdir. Demirtaş ve tüm siyasi tutuklular KHK’lere karşı dün olduğu gibi bugün de direnmeye devam edecek. Bedeli ne olursa olsun insan onurunu zedeleyen kıyafetler giyilmeyecek, çöplere atılacak" dedi.