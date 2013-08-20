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Politika

AKP yeniden yargılanmak istiyor

AKP, Yüksek Mahkeme’nin 2008 yılında hakkında verdiği karardan dolayı Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlanıyor

20 Ağustos 2013 10:31

AKP, 2008 yılındaki kapatma davasının yeniden görülmesi için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyor.

2008 yılındaki davada kapatma kararı verilmese de, AKP'nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğuna hükmedilmişti. 

Bu konudaki en güçlü sinyal dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.

Arınç, AKP’nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu hükmüyle sonuçlanan yargılamada, iddianameye esas olan belgelerin Ergenekon davası kararıyla şüpheli olduğunun ortaya çıktığını savundu.

Bülent Arınç, Ergenekon kararıyla ortaya çıkan yeni durum karşısında Anayasa Mahkemesi'nin kararını yeniden gözden geçirmesi iddiasının boş olmadığını söyledi ve konunun partinin yetkili organlarında ele alınacağını belirtti:

“MKYK’da bu konu görüşülebilir diye düşünüyorum. Görüşülmesi de gerekir...”

Başbakan Erdoğan da, Türkmenistan dönüşünde partisinin yeniden yargılama hazırlığına ilişkin parti kurmaylarına talimat verdiğini açıklamıştı.

 

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