AKP yeni torba yasa teklifini TBMM’ye sundu: Çek ve izinsiz tütün ticareti cezalarına düzenleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), yeni bir torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. TBMM'nin tatile girmesi beklenen 15 Temmuz'dan önce yasalaştırılması planlanan teklifte, ağırlıklı olarak ekonomi alanında düzenlemeler yer alırken, bazı kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeler, bazı alanlarda ceza ertelemeleri yer aldı.

Teklifte, Malatya ve Adıyamanlı tütün üreticilerinin eylemiyle gündeme gelen "izinsiz tütün ticareti yasağı" kapsamında verilen cezaların da 6 ay süreyle ertelenmesi öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta yasalaştırılması planlanan yasa teklifinde yer alan bazı önemli düzenlemeler şöyle:

Korucuların aylık ücretleri asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

Çek düzenlemesi

İktidar partisinin daha önce bir başka torba yasa içine koyduğu, ancak daha sonra vazgeçtiği ödenmeyen çekler nedeniyle hüküm giyenlere dönük düzenleme yeni torbada yer aldı.

Diş protez teknisyenlerine yardımcı olmak için 31 Aralık 2011 ve 23 Kasım 2015 tarihleri arasında Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında düzenlenmiş protokol kapsamında eğitim alanlar diş protez laboratuarlarında çalışabilecek.

2020 yılında yaşanan depremlerde, binaları zarar gören yurttaşlar, devlet konut kredisi açması ve bina yapma yükümlülükleri ilgili düzenlemelerden yararlanabilecek.

Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin 18 Mart 2021 tarihli kararıyla iptal ettiği, üniversite öğretim üyelerinin Merkez Bankası meclis üyesi olarak görev almalarına ilişkin düzenleme de yer aldı. Banka Meclisi'nde görev alan öğretim üyeleri yalnızca meclis üyeleri için öngörülen aylık ve tazminat alabilecek. Anayasa Mahkemesi, sözkonusu düzenlemeyi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapıldığı için iptal etmiş ve yasal düzenleme yapılması gerektiği yönünde karar vermişti.

Kayyum ve terör gerekçeli gözaltı 3 yıl süresi uzatılıyor

Terörle Mücadele Yasası'nın geçici 19. Maddesinde öngörülen terörle mücadele kapsamında yapılan gözaltı, sorgulama süreleri, 31 Temmuz'tan itibaren 3 yıl süreyle uzatılıyor. Ayrıca, OHAL Yasası kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun "kayyum" olarak görev yapma süresi de 31 Temmuz'dan itibaren yine 3 yıl süreyle uzatılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle genel kurulları ertelenen kooperatifler 31 Eylül'e kadar genel kurullarını yapabilecek.

Orman alanında endüstriyel gaz tesisi kurulmasının yolu açılıyor

Teklif ile orman alanlarında ensdüstriyel gaz üretim tesislerinin kurulmasının yolu açılıyor. Teklifin gerekçesinde endüstriyel gazlara olan talebin artması nedeniyle, havanın bileşenleri olan oksijin, azot ve argon ayrıştırma tesislerinin orman alanlarında kurulabilmesine olanak sağlandığı belirtildi. Tesis kurma konusunda izin yetkisi ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak.

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Tütün üreticisinin eylemine neden olan yasağa 6 ay erteleme

Teklifte, izinsiz tütün ticareti yapanlara verilen cezaların da 6 ay süreyle ertelenmesi öngörüldü. Tarım Bakanlığı'ndan izin almadan tütün ticareti yapılması 1 Temmuz itibariyle yasaklanmıştı. Bu yasak nedeniyle Malatya ve Adıyamanlı tütün üreticileri yasağı protesto etmek için Malatya-Adana karayolunu kapatmış eylemciler "tırşikçi kapitalistlere hayır" sloganları atmıştı ve bu slogan ülke gündemine oturmuştu.

Gümrük muhafaza personelinin ödül sistemi polis, jandarma, sahil güvenlik personeline benzer şekilde düzenleniyor. Buna göre gümrük muhafaza personeli de gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamındaki hizmetleri nedeniyle para ile ödüllendirilebilecek.

Rekabet Kurulu personeline transfer yasağı