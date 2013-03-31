AKP, yeni anayasa çalışmalarında nasıl bir yol izleyecek?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, “Süre bitiyor, bundan sonra başımızın çaresine bakacağız” diyerek B ve C planlarını devreye sokacaklarını açıklaması, “Yeni anayasada bundan sonra ne olacak” sorusunu gündeme getirdi.

Uzlaşma Komisyonu’ndan ümit kesilmesi halinde AKP, “B Planı” olarak CHP ve MHP ile masaya oturmayı planlıyor.

Yeni anayasaya ilişkin tavizsiz tavrı ve İmralı görüşmeleri ile çözüm sürecine ilişkin sert tutumu nedeniyle MHP ile uzlaşma ümidi taşımayan AKP, CHP ile uzlaşabileceğini düşünüyor.

Kamuoyuna deklare formülü

CHP ile uzlaşma sağlanamaması halinde rota C planına çevrilecek. BDP ile anayasa yapma fikrinin kamuoyunda büyük tepki toplayacağını gören AKP, kendi önerisini kamuoyuna deklare etmeyi düşünüyor. Bu süreçte BDP ile örtülü görüşmeler yürütülerek Meclis’teki oylamalar sırasında önerilerine destek istemesi beklenen AKP’nin, kamuoyunda tepki çekmeyecek BDP’nin bazı taleplerine yeni anayasa önerilerinde yer verebileceği dile getiriliyor.

AKP, 70-80 madde olarak planladığı yeni anayasayı TBMM’den aylarca geçiremeyeceğini bildiği için, “ABD modeli” bir anayasaya yönelmeyi planlıyor. AKP, TBMM’den bu şekilde geçirmeyi arzu ettiği yeni anayasa için referandum sandığını sonbaharda halkın önüne koymayı istiyor.

Milliyet, bu süreçte TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nu oluşturan AKP, CHP, MHP ve BDP’li üyelerin değerlendirmelerini aldı.

‘Çiçek liderlerle görüşmeli’

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Uzlaşma Komisyonu’nun Cemil Çiçek’in inisiyatifinde kurulduğunu anımsatarak, yeniden liderler turuna çıkması gerektiğini kaydetti. Şahin, “CHP ve MHP ile masaya oturarak birlikte veya ayrı ayrı uzlaşma aranabilir, bu sağlanamadığı takdirde BDP ile de böyle bir imkân olmayacağı için diğer ihtimaller düşünülecektir” diye konuştu.

‘Komisyona ömür biçmesin’

CHP’li Üye Konya Milletvekili Atilla Kart ise çalışma takvimini, ancak komisyonun belirleyebileceğini belirterek “Başbakan, artık komisyona ömür biçmekten vazgeçsin. Müdahale etmesin” dedi.

Kart, Başbakan’ın B planı olarak CHP ile görüşülebileceği açıklamasını ise, “CHP ile elbette konuşulabilir, saplantı içinde değiliz” sözleriyle değerlendirdi.

‘Başbakan mazeret arıyor’

MHP’li Üye Konya Milletvekili Faruk Bal ise şöyle konuştu:

“Sayın Başbakan’ın komisyonda eşit temsil edilen 4 partiden birinin genel başkanı sıfatıyla komisyona ömür biçmesi, anayasa sürecini bozmak istemesiyle eşdeğerdir. Dolayısıyla ‘masadan kalkmayacağız’ sözünden çark etmek için Başbakan mazeret aramaktadır. Uzlaşma Komisyonu’nu dağıtmak istemektedir.”

‘İlk taslak için 1 ay lazım’

BDP’li Üye Ayla Akat Ata da şunları söyledi:

“Komisyon hâlâ çalışıyor. Şu an yargı bölümünü tartışıyoruz. Önümüzdeki süreçte son hükümler ve başlangıç hükümlerini tartışacağız. İlk taslağın çıkması için en az 1 aylık bir zaman dilimine ihtiyacımız var diyebiliriz. Biz çalışmaya devam ediyoruz.”