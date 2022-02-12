AKP'ye cemevi sorusu: Vaatler geçerliliğini koruyor mu?

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, cemevlerine resmi olarak ‘ibadethane’ statüsü verilmesi için toplam 20 kanunun 37 maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundu. Şahin, ayrıca verdiği soru önergesinde de 2018 seçimleri öncesi AKP tarafından verilen sözleri anımsatarak, “Vaatler geçerliliğini korumakta mıdır?” diye sordu.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, cemevlerine resmi olarak “ibadethane” statüsü verilmesi amacıyla kanun teklifi verdi. Cemevlerinin resmi olarak ibadethane sayılmadığı için ısınma, elektrik, su gibi giderler nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyen Şahin, “Bu sorun derhal çözülmeli, bu ayıba son verilmelidir” dedi.

Şahin, ayrıca verdiği soru önergesinde de 2018 seçimleri öncesi AKP tarafından verilen sözleri anımsatarak, “Vaatler geçerliliğini korumakta mıdır?” diye sordu.