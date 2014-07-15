'AKP, Yargıtay'daki ilk raundda cemaate kaybetti' iddiası

Yargı bürokrasisini yeniden düzenlemek ve bu kurumlardaki 'cemaat etkinliğine son vermek' için yasa değişikliklerine giden hükümetin, Yargıtay'daki Birinci Başkanlık Kurulu seçimlerini kaybettiği öne sürüldü.

Hükümet ve Fethullah Gülen cemaati arasında, geçtiğimiz kasım ayında ‘dershane krizi’yle açığa çıkan ve 17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla ivme kazanan gerilimin ardından hükümet tarafı, pek çok yasal değişiklikle, yargı ve emniyet bürokrasisinde yer alan ve "cemaatçi" olduğunu düşündüğü kadrolara karşı tasfiye hamlesine girişmişti.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, dün tamamlanan seçimlerde 12 kişilik kurulun üyeliklerini, ‘bazı sosyal demokratlarla cemaat arasındaki ittifakın’ kazandığı iddia edildi. Yeniden belirlenen Başkanlık Kurulu, şimdi dairelerin iş bölümüne ilişkin karar tasarısını hazırlayacak.

Yargıtay’ın yapısını değiştiren yasanın 28 Haziran’da yürürlüğe girmesiyle 7 gün içinde Birinci Başkanlık Kurulu’nun yeniden belirlenmesi öngörülüyordu. Bu kapsamda, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda, 12 asıl, 8 yedek üyeden oluşacak Birinci Başkanlık Kurulu için 3 Temmuz’da seçim yapılmaya başlamıştı. Ancak seçimin ilk günlerinde çoğu aday gerekli olan 194 oya ulaşamamıştı. Sonraki günlerde üyeler yavaş yavaş seçilmişti.

11 günlük seçim maratonu dün tamamlandı. Seçim sonucunda, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nebahat Şimşek, 15.Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Kaya, 13. Hukuk Dairesi Başkanı Rahmi Ünal, 2. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Kamacı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Halim Aşaner, 5. Ceza Dairesi Başkanı Bahri Demirel, 12. Ceza Dairesi Üyesi Saniye Tarhan, 14. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Sezgin, 1. Hukuk Dairesi Başkanı Hacı Hüseyin Ünaldı, 1. Ceza Dairesi Başkanı Şerafettin İste, 18. Hukuk Dairesi Üyesi Osman Yurdakul ve 11. Ceza Dairesi Üyesi Mesut Budak Birinci Başkanlık Kurulu’nun asıl üyeleri oldu. Yedek üye olarak ise 2. Ceza Dairesi Başkanı Nedim Baran, 8. Ceza Dairesi Üyesi Bekir Özenir, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanı Naci Başsorgun, 15. Hukuk Dairesi Başkanı Aysel Özgür, 7. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Mutlu, 6. Ceza Dairesi Üyesi Rıza Şahin, 21. Hukuk Dairesi Üyesi İbrahim Kır ve 17. Hukuk Dairesi Üyesi Sabri Eyüp Baydar seçildi.

Yeni yasa ile asıl üye sayısı 8’den 12’ye, yedek üye sayısı 4’ten 8’e çıkarılan Birinci Başkanlık Kurulu ilk toplantısını yaptı. Üyeler, seçimin ardından 10 gün içinde iş durumunu dikkate alarak ceza ve hukuk dairelerinin sayısı ile bu daireler arasındaki iş bölümüne ilişkin karar tasarısını hazırlayacak ve Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun onayına sunacak. Kurul da kendisine tanınan süre içinde 38 daireden hangisinin hukuk, hangisinin ceza olacağına karar verecek ve aralarında iş bölümü yapacak. Bunun ardından ise Başkanlık Kurulu, bu dairelerin başkan ve üyelerini belirleyecek.