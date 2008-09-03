AKP yapınca yardım, başkası yapınca suç

CHP ve SHP’li belediyelerin halka sunduğu ücretsiz hizmetler art arda yargıya taşınıyor



Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ve Kadıköy Belediye Meclisi’nin 40 üyesini “ücretsiz ve indirimli sağlık hizmeti” verdikleri gerekçesiyle dava açan İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kentin dört bir yanında açtığı ve yaklaşık 200 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sağlayan tesislerini görmezden gelmesi dikkat çekiyor. İstanbul’un birçok ilçesinde benzer faaliyetler yürüten AKP’li belediyeler için ücretsiz sağlık hizmetleri “ adaletli hizmet anlayışına” örnek olarak sunulurken, CHP’li belediyelerin sosyal hizmetleri AKP hükümeti için “gelir kaybı” olarak nitelendiriliyor.



İzmir’in Dikili ilçesinde yurttaşlara ücretsiz şebeke suyu tahsis ederek “görevini kötüye kullandığı” öne sürülen ve hakkında dava açılan SHP’li Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven’le başlayan AKP’nin sosyal belediyeci avı Kadıköy Belediyesi’yle sürüyor. Kadıköy Belediye Meclisi’nin, 2005 yılında belediye polikliniğinde, belediye meclis üyelerine, başhekimin gerekli gördüğü hastalara ve öğrencilere ücretsiz sağlık hizmeti vermesi ile Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyelerinin birinci derece yakınları ile Kadıköy ile ilgili çalışan vakıf üyeleri ile birinci derece yakınlarına ve Kadıköy taksici esnafına indirimli sağlık hizmeti verilmesi karara bağlanmıştı. Kadıköy Belediyesi’nin AKP’li bir grup üyesinin de destek verdiği uygulama İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin rutin incelemelerinde “usulsüz” bulundu. Müfettişlerin raporunun İçişleri Bakanlığı’na iletilmesinin ardından bakanlık Belediye Başkanı Öztürk ve 40 meclis üyesi hakkında dava açtı. Davanın ardından Danıştay 1. Dairesi’ne itirazda bulunan Kadıköy Belediyesi’nin itirazı ise Danıştay tarafından reddedildi.



AKP’lilere soruşturma yok



Kadıköy Belediye Başkanı Öztürk, belediyeyi gelir kaybına uğrattığı gerekçesiyle açılan soruşturma için “Bu davadan yargılanmaktan gurur duyacağını” belirterek, uygulamanın belediye meclisinin kararıyla başlatıldığını kaydetti. Öztürk, uygulamaya oy veren AKP’li belediye meclis üyelerinin soruşturma dışında tutulmasını ise “ilkel bir yaklaşım” olarak değerlendirdi.



Öztürk, “AKP’li meclis üyesi arkadaşlarımız da ayrı partiden olmamıza rağmen bu kararı desteklemiş, oy kullanmış. Ancak işin en acı tarafı, bizimle birlikte oy kullanan AKP’li meclis üyeleri soruşturmadan ayrılıyor, yalnızca CHP’li üyeler hakkında soruşturma kararı veriliyor” dedi. İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 2007 yılı verilerine göre, İBB bünyesinde 30 tane kadın ve aile Sağlığı merkezi, 8 tane sağlık danışma merkezi, 2 tane de gezici sağlık hizmeti TIR’ı bulunuyor.



Kanser tarama hizmetlerinden, kemik erimesi analizlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren tesislerde, çocuk, dahiliye, KBB ve psikiyatri hizmetlerinin de yer aldığı çok sayıda poliklinik de bulunuyor. İBB ayrıca, sosyal güvencesi olmayan hastaların tedavi ve bakımını üstlenen Evde Sağlık Hizmetleri’yle İstanbul’da yaşayan hasta, özürlü ve yaşlı kişilere de evlerinde doktor kontrolü, hemşire bakımı, fizyoterapi ve eczane hizmetleri götürüyor. Kadın ve aile sağlığı merkezlerinden ücretsiz yararlanmak için Beyaz Masa’nın 153 no’lu telefonundan randevu almak ise yeterli oluyor. (Cumhuriyet)

