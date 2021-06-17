“AKP yandaşı gazetecilerin dillerinden düşürmediği ‘dava’nın ne olduğu açığa çıktı; lüks içinde yaşamak”

Eski CHP Milletvekili ve Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker ve hakkında tutuklama kararı bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın iddialarının ardından "AKP’yi AKP'li yöneticilerden daha ateşli savunan yandaşların foyalarının" ortaya çıktığını ifşaatlar ile yandaş medyadaki çürümenin görünür hale geldiğini yazdı.

Yarkadaş, AKP 'yandaşı' gazetecilerin dillerinden düşürmediği ‘dava’nın ne olduğunun açığa çıktığını ifade etti.

“Neredeyse hepsini tanıdığımız, beraber haber peşinde koştuğumuz, adliye önlerinde haber için beklediğimiz ‘’meslektaşlarımız’’ meğer hep bugünlerin hayali ile yaşamış. Hayalleri, iktidara gelmek ve lüks içinde yaşamakmış

Baksanıza; neredeyse hepsi tatil için aynı otele ‘çökmüş’, neredeyse hepsi aynı iş insanının yalısını yol geçen hanına dönüştürmüş. Sırtını iktidara dayamanın verdiği rahatlık ve bunun getirdiği küstahlık ise gazetecilik ahlakını tamamen ortadan kaldırmış” diyen Yarkadaş, ifşalarla gündeme gelen gazetecilerin yaşadıklarının iktidardaki çürüme ve yozlaşmadan bağımsız olmadığını belirterek “’Dava, dava’ diye iktidara gelen parti, geçmişte yoksulluğuyla övünürken, şimdi muhalefete ‘Açları siz doyurun’ diye caka satıyor” şeklinde yazdı.

İktidar ve ‘yandaş’ gazetecilerin yoksulluğu görmek ve duymak istemediğini kaydeden Yarkadaş, “İktidardakiler de onun sözcüsü rolünü üstlenen gazeteciler de aslında geçmişlerindeki yoksulluğu hatırlamak bile istemiyor. Lüks ve şatafatlı yaşam hayalleri gerçek olurken gözleri hiçbir şey görmüyor. Bu yüzden, AKP’nin yayın organlarından Habertürk’e transfer edilen Veyis Ateş ‘10 milyon Euro’yu bir çırpıda isteyebiliyor. Veyis Ateş yalnız değildir; Veyis Ateş AKP tipi gazeteciliğin en somut örneği ve prototipidir" değerlendirmesinde bulundu.

Yarkadaş, firari iş insanı Korkmaz’ın bir arkadaşının onu, anlatırken, “Sezgin iktidarla arasını hep iyi tuttu. AKP’nin üst düzey isimleriyle ticari ilişkilere girdi. Hatta öyle ki; bir ara Beylerbeyi’nde Rahmi Koç’un yalısının yanındaki kendi yalısına Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük boy bir posterini astı. Böylece herkes Sezgin’in yalısındaki Erdoğan posterini gördü” dediğini aktardı.

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