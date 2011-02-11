AKP, WikiLeaks belgelerine dava açamıyor

T24 - Başta Başbakan Erdoğan olmak üzere, AKP'li bakan ve milletvekilleri hakkında ortaya atılan iddialar, AKP'de kurulan bir komisyon tarafından kapsamlı bir şekilde araştırıldı. Komisyon, Wikileaks belgelerini iç ve dış hukuk boyutları kapsamında incelendi.

AKP'de Wikileaks belgeleri ile ilgili dava yollarını araştırmak üzer kurulan komisyon, "dava konusu" bulamadı. Başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AKP'li bakan ve milletvekilleri hakkında ortaya atılan iddialar, AKP'de kurulan bir komisyon tarafından kapsamlı bir şekilde araştırıldı. Komisyon, Wikileaks belgelerini iç ve dış hukuk boyutları kapsamında incelendi. Ancak Viyana Sözleşmesi, diplomatlara dava açılmasının engelliyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan, "AKP wikileaks komisyonu" yaptığı araştırmaların sonucunda belgelerde yer alan iddialara dava açamıyor.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu'nun başkanlığında kurulan komisyon, Adalet Bakanlığı ve Dışişler Bakanlığı ile ortak çalıştı. Belgelerdeki iddialar nedeniyle Amerikalı diplomatlara dava açmak için "iç ve dış hukuk" incelendi. Komisyon, uluslararası hukuk ve sözleşmelerden yola çıkarak, özellikle çalışmalarını "Viyana Sözleşmesi" üzerinde yoğunlaştırdı.

Başta Başbakan Erdoğan olmak üzere, AKP'li bakan ve milletvekilleri hakkında ortaya atılan iddialar, komisyon tarafından kapsamlı bir şekilde araştırıldı.

Wikileaks belgeleri iç ve dış hukuk boyutları kapsamında ve şahıslar üzerinden incelendi. Belgelerde yer alan iddiaların "suç unsuru" taşıyıp taşımadığı, uluslararası hukuka göre davanın nasıl, nerde kime ve kimlerin açacağı şekliyle incelendi.

Adalet Bakanlığı, belgelerde yer alan iddiaları "iç hukuk", Dışişleri Bakanlığı ise "dış hukuk" çerçevesinde inceledi. komisyon toplantılarında özellike belgeleri "Viyana Sözleşmesi" boyutuyla ele aldı.

Komisyon, Viyana Sözleşmesi'ne göre, "diplomatların dokunulmazlığı" unsurunu da dikkate alarak, diplomatlar hakkında Amerika'da ve Türkiye'de dava açamayacağı sonucuna vardı. AKP bu gelişme üzerine, "Wikileaks belgeleri" ile ilgili dava konusunu gündeminden düşürdü.



