Youtuber'ların reklam gelirlerinden vergi alınmasını da içeren Vergi Usul Kanunu Meclis'e sunuldu

AK Parti, 65 maddelik Vergi Usul Kanunun'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Söz konusu teklifte Youtuber'ların reklam gelirlerinin "ticari kazanç" sayılacağı ve gelirlerin vergilendirilmesini içeren maddelerin eklenmesi bekleniyordu.

Yasa taslağında yer alan düzenlemeyle YouTuber'lar defter tutma zorunluluğundan kurtulacaklar. YouTuber'lara yapılacak ödemelere ilişkin vergi kesintileri, ödemenin yapıldığı banka tarafından gerçekleştirilecek.

Ayrıca düzenleme sadece Youtuber'ları kapsamıyor. Düzenlemeyle dijital ortamdan kazanç elde edilen herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

Teklifte yer alan diğer düzenlemelerin başında terzi, berber, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnafa gelir vergisi muafiyeti tanınması geliyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce açıkladığı ekonomi tedbirleri arasında yer alan muafiyetten yaklaşık 850 bin esnaf yararlanacak. Bu esnafın 2021 yılı itibarıyla 750 milyon lira dolayında vergiden kurtulması sağlanacak.