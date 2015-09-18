AKP ve Saadet Partisi tekrar ittifak görüşmelerine başladı

AKP ile Saadet Partisi (SP) arasında sayı engeline takılan ittifak görüşmeleri Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yeniden devreye girmesiyle yeniden başladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; SP’nin istediği kontenjan önerisini aşağı çekmesiyle hareketlenen görüşmelerin bugün netlik kazanması bekleniyor. SP’den bir kaynak ittifak olasılığı için, “Siyasette 24 saat bile çok uzun bir süredir, ittifak ihtimali ise bize göre yüzde 51’e 49 gibi görünüyor, ancak sonuçta nihai kararı verecek olan onlar, kararlarını bekliyoruz” dedi.

AKP’nin Meclis’te grup kuracak sayı olan 20 vekillik önerisine karşılık seçilme garantisi olan 5 vekillik önerisiyle görüşmeler tıkanmış, SP de kapıları kapatmıştı. Ancak, SP’nin önerisini 10’a kadar çekmesiyle görüşmeler yeniden başlarken, AKP’nin ilk önerisinde bir değişiklik yapmadığı da öğrenildi.