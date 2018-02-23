AKP ve MHP'nin ittifak teklifinin Anayasa Komisyonu'na geleceği tarih belli oldu

AKP ile MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına dair uzlaşmaya vardığı 26 maddelik kanun teklifi 27 Şubat Salı günü TBMM Anayasa Komisyonu'na sunulacak. Teklif aynı gün saat 16.00’den itibaren komisyondaki mesaisine başlayacak.

Komisyonda başkanlık sunuşunun ardından ‘298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ele alınmaya başlanacak.

Teklifte, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin imzaları da var. Teklif, ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’,’ Siyasi Partiler Kanunu’, ‘Milletvekili Seçimi Kanunu’ ve ‘Mahalli İdareler ile ilgili Kanunu’nda değişiklikler öngörüyor.

Teklif, siyasi parti ittifaklarına olanak tanıyor. Seçim sisteminde bir değişiklik yapılmayan kanun teklifinde, yüzde 10’lu ülke barajı korunuyor. İttifak yaparak seçime giren siyasi partiler bakımından baraj, ittifakın aldığı oy toplamına göre belirlenecek. İttifaka giren partiler oy pusulasında yan yana yer alacak. İttifak alanı içinde her hangi bir yere evet mührü basılması halinde bu oy, ittifakın geçerli oyu olarak kabul edilecek. Partilerden herhangi birine verilmemiş ama ittifaka ait alan içerisinde kalmış evet mühürleri de ittifakın “ortak oyu” kabul edilecek. İttifaka dahil partilerin birden fazlasına evet mührünün basılması halinde bu oy ittifakın ortak oyu kabul edilecek, siyasi partilere yazılmayacak.

İttifak protokolü YSK’nın belirlediği seçim takviminin başlangıcından itibaren 7 gün içinde YSK’ya verilecek.

Protokolde varsa ittifakın ortak adı, varsa başka noktalar gösterilecek. Söz konusu protokol, ittifaka dahil siyasi partilerin genel başkanlarının imzası ile YSK’ya bildirilecek. İttifak protokolünde değişiklik ya da ittifak iradesinden vazgeçmek için bu yöndeki karar da aynı usulle YSK’nın belirlediği seçim takvimine göre aday listelerinin verilmesinden 3 gün önce YSK’ya bildirilecek.