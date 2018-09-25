AKP ve MHP yerel seçimlerde ittifak konusunda anlaştı

Cumhur İttifakı'nın devamı için prensipte anlaşma sağlandı. AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, görüşmenin ardından yaptığı ilk açıklamada "Görüşmeler heyetler halinde devam edecek. İttifaka sadık kalacağımızı vurguladık" dedi.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin yapacağı görüşme ile detayların belirleneceği bilgisine ulaşıldığını kaydetti.

MHP'de ittifak görüşmeleri ile görevlendirilen Sadir Durmaz yaptığı açıklamada, her iki tarafın da Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerle de devam etmesi gerektiği konusundaki iyi niyetini karşılıklı beyan ettiğini söyledi.

Detayları görüşmediklerini belirten Durmaz, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda karşılıklı irade beyanında bulunduk. Görüşmelerimiz bundan sonra gerek iki genel başkan yardımcısı arasında gerekse heyetler olarak devam edebilir. Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Genel Başkanımızla görüşmeleri bekleniyor. Orada da belki daha kapsamlı bir değerlendirme yapma imkanı olabilir veya sonrasında daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın görüşmeleri bundan sonraki görüşmelerimize ışık tutacak. İrademizin karşılıklı olarak örtüştüğünü ifade edebiliriz.

"Cumhur ittifakı iradesinin devamında yarar olduğunun ifade edildiğini vurgulayan Durmaz, "Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık"