"AKP ve MHP, Yargıtay ile Danıştay'a yapılacak atamalar için seçim sonrasını bekliyor"

24 Aralık'ta çıkan ve 6 ay içinde uygulanması gerektiği belirtilen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) Yargıtay’a 100, Danıştay’a ise 16 yeni üye ataması işlemi, 24 Haziran seçimleri sonrasına bırakıldığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, kararda, Adalet Bakanlığı’nda oluşan görüşün de etkili olduğu öğrenildi. Atamaların yeni adli yılın başlayacağı eylül ayında yapılmasının planlandığı belirtildi. Kulislerde, hükümetin atamaları seçim sonrasına bırakma kararının arkasında 24 Haziran seçimlerinden çıkacak sonucun yattığı öğrenildi. Çünkü yargıdaki milliyetçi kanadın, yüksek yargıya yapılacak üye atamalarının en az yüzde 40’ı istediği dile getirildi. Hükümet cephesinin ise bu kadar fazla üyeyi milliyetçi gruba vermek istediği belirtildi. 24 Haziran seçimlerinden çıkacak sonuç, üye pazarlıklarını belirleyecek. Eğer seçimsonrası AKP Meclis’te çoğunlukta olursa yargıda “Cumhur İttifakı”nın öneminin azalacağı ve milliyetçilerle de yargıda ittifaka gerek kalmayacağı yorumları yapıldı. Böylece milliyetçilerin pazarlıkta elinin zayıflayacağı ve daha az üye talebinde bulunacakları kaydedildi. Tersi durumda milliyetçi cephenin eli güçlenecek.

“100 yeni üye atanırsa Yargıtay’da üye fazlalığı oluşacak"

Yüksek yargı kulislerinde Yargıtay ve Danıştay’a yeni atamasına karşı çıkanların olduğu belirtildi. Özellikle Yargıtay’ın iş yükü sorununun olmadığı, bu nedenle atanacak yeni üyelerin fazlalık oluşturacağı dillendirildi. Kulislerde, “100 yeni üye atanırsa Yargıtay’da üye fazlalığı oluşacak. Bir süre sonra hükümet, bu fazlalığı azaltmak için tekrar yasa çıkarmak zorunda kalacak. Bu durumda Yargıtay’daki sosyal demokrat ve milliyetçiler tasfiye edilebilir. Yargıtay’a 100 yeni üye atama planının altında uzun vadeli böyle bir plan olabilir” yorumu da yapıldı.

Üye atamalarının seçim sonrasına bırakılmasında iktidarı endişelendiren bir seçenek ise “Erdoğan’ın seçimleri” kaybetmesi ihtimali. Bu durumda yeni cumhurbaşkanının belirleyeceği Adalet Bakanı’nın başkanlık yapacağı HSK, üye atamaları yaparak yargıdaki AKP iktidarına son verebilecek.

Davalar bekleniyor

Yargıtay’a üye atamalarının ertelenmesindeki bir nedenin ise FETÖ ve darbe davalarının hâlâ bitirilememesinin de etkili olduğu dillendirildi. Eğer şu an üye seçiminin yapılması halinde birçok önemli davaya bakan mahkeme başkan ve üyelerinin dışarıda kalacağı konuşuluyor. Bunun da davaları olumsuz etkileyeceği iddia ediliyor. Akıncı, Genelkurmay Çatı Davası gibi büyük davaların halen devam ettiği, bu davalara bakan mahkeme başkanı ve üyelerinin Yargıtay üyesi olmak istedikleri belirtiliyor. Bunun için de bu davaların bir an önce bitirilmesi gerekiyor.

Yarı yarıya azaltıldı

Hükümet, 15 Temmuz darbesinden önce çıkardığı yasayla Yargıtay ve Danıştay’ın üyesayısını, “cemaatçi üyeleri” tasfiye etmek amacıyla yarı oranında indirmişti. Yargıtay’ınüye sayısı 516’dan 310’a, Danıştay’ın üye sayısı ise 195’ten 116’ya düşürüldü. Bu değişimin yasal gerekçesi ise “istinafların faaliyete geçmesiyle iş yükünün azalması” olarak gösterildi. Ancak hükümet, 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile Yargıtay’da 100, Danıştay’a ise 16 yeni üyelik kadro oluşturdu. Bu kadrolara yapılacak atamanın 24 Aralık’tan itibaren “en geç altı ay içinde” gerçekleştirilmesi hükmü KHK maddesine eklendi. Bu süre 24 Haziran’da dolacak.