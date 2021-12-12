AKP ve MHP, TİP'in Meclis'ten yaptığı canlı yayına tepki gösterdi: "Korsan yayın yapılıyor"

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık'a MHP ve AKP tepki gösterdi.

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye İşçi Partisi'nin, İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık, Genel Kurul salonundan, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya "Sarayın yalanlarını değil gerçekleri konuşuyoruz" başlığıyla açılan yayında, farklı siyasi partilerden milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

Gazete Duvar'ın haberine göre; bu kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan gibi isimler canlı yayında anlık değerlendirmeler yaptı.

"Korsan yayın yapılıyor"

TİP'in sosyal medya hesaplarından yayınlanan canlı yayınlara AKP ve MHP tepki gösterdi.

AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, "Korsan yayın yapılıyor. Vekilliği bırakıp muhabirliğe başlamışlar" derken, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise, "İçeriden yayın yapılıyor" diye konuştu.

"Genel Kuruldaki görüşme insicamı bozulmaktadır"

Genel Kurul'da grubu adına söz alan MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bütçe görüşmelerinin televizyon tarafından canlı yayınlandığını ifade ederek, "Fakat Genel Kurulda bazı milletvekilleri tarafından yayın yapılmasının, ayrıca cep telefonuyla yayın yapılmasının ötesinde, milletvekilleriyle röportajlar da yapılmak suretiyle Genel Kuruldaki görüşme insicamı bozulmaktadır" dedi.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise milletvekillerinden daha hassas olunmasını istedi.