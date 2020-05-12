AKP ve MHP'li üyeler kredi talebini reddetmişti; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Polatlı'daki su problemi için ihale talimatı verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li ve MHP'li belediye meclis üyelerinin kredi talebini reddetmesi sonrası Polatlı'daki su problemini çözmek için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mansur Yavaş’ın talimatı ile 70 kilometrelik Polatlı hattının 30 yılı aşkın süredir yenilenmediği için eskiyen ve sürekli arızalanarak patlayan, bir kısmı ise asbestli olan boru hatlarının yenilenmesi için ilk adım atılıyor. Mansur Yavaş hattın yenilenmesi için ihaleye çıkacak.

Buna göre, Polatlı’ya Gerede’den gelen suyu ulaştıracak hatların yenilenmesi için üç etaptan oluşacak olan projenin Temelli – Polatlı arasını kapsayan bölümünün proje ihalesi daha önce yapılmıştı. Son yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ardından Başkan Yavaş’ın bürokratlarına “Toplum sağlığından önemli hiçbir şey yok. Ben vatandaşıma asbestli borudan su içiremem, Polatlılı hemşehrilerime sürekli patlayan su hattı ile çile çektiremem. Herkes er ya da geç doğru yolu görüp üzerine düşeni yapmak zorundadır.” diyerek Gerede’den Polatlı’ya su verilecek olan hattın İvedik – Sincan etabının yapımı için “ihale edin” talimatı verdiği ifade edildi. İhalenin Polatlı ilçesinde yapılması bekleniyor.

AKP ve MHP’li üyelerin “Engellemedik, erteledik” dediği, Polatlı su hatlarının ve arıtma tesisinin yenilenmesi için gerekli olan kredi talebi 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelmiş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda uygun görülmesine karşın komisyonda yer alan ve çoğunlukta olanlar dahil AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmişti. Son Meclis’te ise acil kredi talebi sudan sebeplerle yine ertelenmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bir kredi talebinde yapılacak işin metrajı ve keşfi istenmiş, Başkan Mansur Yavaş bu durumu “ipe un sermek” olarak tarif etmişti.