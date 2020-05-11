Çiğdem Toker: İktidar, Ankara’nın sağlığıyla oynuyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, ASKİ bünyesindeki Atıksu Arıtma Tesisi'nde (TAAT) çok acil yatırım yapılması gerektiğini ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP ve MHP oyları kredi isteğinin reddedildiğini yazdı.

Toker, "Ankara'da alarm vermek üzere olan su sorunu yaşanıyor. Günlük hayatı etkileyen boyutlarda değil henüz. Ama önlem alınmazsa gittiği yön parlak değil. Başkentin atık su arıtma tesisi, Tatlar Köyü'nde. Büyük ölçekli olsa da ihtiyaca yetmiyor. ASKİ bünyesindeki Atıksu Arıtma Tesisi'nde (TAAT) çok acil yatırım yapılması gerekli. Arıtma kapasitesi günlük 765 bin metreküpe göre tasarlanmış. Bugün günlük atık su debisi (atık suyun ne olduğunu bildiğinizi varsayıyorum) 1.5 milyon metreküpe ulaşmış. Kapasitenin iki katını aşmış!" bilgisini paylaştı.

Toker, "Tesis, haliyle bu miktardaki atık suyu arıtamıyor. Pis sular Ankara Çayı ile Sakarya Nehri'ne…tarımsal sulama ve içme suyu kullanımında risk büyük. Zehir burada üretilen meyve sebzelere karışmaya başlamış. Sakarya nehrine karışan atık su İstanbul'a kadar gidiyor. Bu durum, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) başvurusuyla ODTÜ'den verilmiş bilimsel raporlar belgelenmiş durumda. Bitmedi, Gölbaşı, Mamak ve Altındağ şebekelerinin de yenilenmesi gerekiyor. Bütün bunlar için yatırım, yatırım için de kaynak lazım. ABB Başkanı Mansur Yavaş su şebekesiyle ilgili sorunları içeren bir raporu geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da götürdü. Krediyi su şebekeleri ve arıtma tesisi için istediğini bildirdi. Ama nedense (!) ABB Meclisi'nde AKP ve MHP oyları dolayısıyla sonuç alınamadı." ifadesini kullandı.

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