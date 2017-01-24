AKP ve MHP ittifakıyla ilgili referandum süreci ve 2019 sonrasını kapsayan senaryolar neler?

Ankara kulislerinde AKP ile MHP arasında anayasa değişikliği teklifi için yapılan ittifakın bundan sonraki süreçte nasıl devam edeceğine ilişkin yeni senaryoların konuşulduğu belirtildi. İki partinin planında işbirliği için seçim barajından seçim sistemine kadar bir dizi başlık olduğu iddia ediliyor. İşbirliği için, 'Referandum kampanyası, referandum sonrası ve 2019 sonrası' olmak üzere 3 senaryodan söz ediliyor. Referandum sürecinde MHP kökenli üç vekilin kabine gireceği ileri sürülürken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkan yardımcısı olarak görev alacağına dair değerlendirmeler de 2019 sonrası senaryo için kullanılıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP kulislerine de yayılan değerlendirmelere göre üzerinde konuşulan senaryolar şöyle:

1- Referandum hesapları

Birinci senaryoya göre, kabinede referandum öncesi hemen revizyona gidilecek. Üç bakan gidecek, yerine AKP içindeki MHP kökenli isimler bakan yapılacak. MHP yönetiminden farklı olarak anayasa değişikliğine destek vermeyen MHP tabanına, bu yolla sıcak mesaj verilecek. MHP kökenli isimler kampanyada aktif olarak kullanılacak. Kampanyada, MHP teşkilatlarının ziyaret edilmesi gibi ilişkileri geliştiren adımlar da atılacak.

2- Kabineye MHP kökenli bakanlar

Bir diğer senaryoya göre, kabine revizyonu referandum sonrasına bırakılacak. Başkanlığa hazırlık sürecinde kabinede MHP kökenli bakanlar da olacak. Hem mevzuatın başkanlık sistemine göre hazırlanması çalışmalarında bu isimlerden yararlanılacak, hem de olası bir seçimde, bu isimlerin desteği ile MHP tabanına mesaj verilecek.

3- Başkan yardımcılığı iddiası

Üçüncü senaryoda ise de anayasa değişiklik paketi referandumda onay alırsa, kabineye MHP kökenlilerin alınması 2019’daki seçim sonrasına sarkacak. Siyasi kulislerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkan yardımcısı olarak görev alacağına dair değerlendirmeler de bu üçüncü senaryo için kullanılıyor.

Olası bir başkanlık sisteminde, iki cepheli yapının partileri zorunlu işbirliğine yönlendireceği yorumları yapılıyor. Kulislerde, "AKP - MHP sağ bloğu, CHP ve kendini yeniden tanımlayacak HDP de sol bloğu oluşturacak" deniyor. Ancak bazı AKP kurmayları ise bugünkü seçim yasalarının değişmemesi durumunda, iki yapılı bir sisteme geçilmesinin mümkün olmayacağını değerlendiriyorlar.

Seçim sistemi değişikliği

Seçim sisteminin aynen kalması durumunda, son seçim örneklerinde olduğu gibi, seçim barajı yüzde 7-10 olarak belirlense dahi, en az 4 partili bir parlamentonun ortaya çıkacağı, işbirliği ve ortak hareketin ancak bu partilerin uzlaşmaya varmasıyla mümkün olacağı dile getiriliyor. İki yapılı bir parlamentodan söz edebilmek için seçim sisteminde ‘dar bölge veya daraltılmış bölge’ye geçilmesi gerekiyor.