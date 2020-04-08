AKP ve MHP’den sağlıkta şiddet teklifi: Cezalar yarı oranında artacak ve ertelenmeyecek

AKP ve MHP, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili olarak ortak teklif hazırlayarak TBMM’ye sundu. CHP’nin aynı konuda hazırladığı önergeyi dün akşam reddeden iki partinin ortak teklifine göre, hakaret, kasten yaralama, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme suçlarının sağlık çalışanlarına karşı işlenmesi halinde Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen cezalar yarı oranında arttırılacak. Bu suçları işleyenlerin cezaları ertelenmeyecek ve hükmün açıklanması geriye bırakılmayacak.

Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği sağlık çalışanlarına şiddet düzenlemesi ile ilgili adım, Koronavirüs riski altında çalıştıkları sırada geldi. CHP’nin dün İnfaz Paketi’ne bu konuyla ilgili düzenleme konulması için verdiği önergeyi reddeden AKP ile MHP, ortak teklif hazırlayarak Meclis’e sundu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın imzalarıyla sunulan teklif, Sağlık Hizmetleri Kanunu’na üç yeni madde eklenmesini öngörüyor.

Teklife göre, hakaret, kasten yaralama, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme suçlarının sağlık çalışanlarına karşı işlenmesi halinde Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen cezalar yarı oranında arttırılacak. Bu suçları işleyenlerin cezaları ertelenmeyecek ve hükmün açıklanması geriye bırakılmayacak.

Sağlık çalışanına karşı bu eylemlerde bulunanların tedavisini, ilgili kurumda başka bir sağlık çalışanı varsa, o çalışan yapacak. Şiddet gören sağlık çalışanı, o kişilerle ilgili görev yapmayacak.

Düzenleme, kamuda ve özelde çalışan tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak. Düzenlemeye göre, sağlık çalışanını darp ederek yaralayan kişiler bundan sonra 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.