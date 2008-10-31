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Politika

AKP ve DTP’liler yine yemekte buluşacak

Cumhuriyet resepsiyonunda arasında ilginç bir gelişme yaşandı. AKP ve DTP’nin bölge milletvekilleri yemekte görüşme kararı aldı.

31 Ekim 2008 02:00

Cumhuriyet resepsiyonunda Gül’ün verdiği mesajın ardından AKP ve DTP’nin bölge milletvekilleri yemekte görüşme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Cumhuriyet’in 85. yılı kutlamaları çerçevesinde Çankaya Köşkü’nde verdiği resepsiyonda AKP ve DTP’liler arasında ilginç bir gelişme yaşandı. Gül, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaklaşık 10 dakika sohbet ettikten sonra Doğu ve Güneydoğulu vekillerin bulunduğu heyetle ayak üzeri görüştü.

Gerilim dinmeli: Edinilen bilgiye göre Gül, son aylarda doğu illerimizde sokağa taşan gerilimle ilgili endişelerini dile getirdi. Gül, birlik ve beraberliğe herkesin katkı sunmasını isterken, özelikle çocukların bu olaylarda kullanılmasına karşı çıktı.

Kimler vardı: Gül bu mesajı verirken yanında AKP’den Abdurrahman Kurt ve Kutbettin Arzu (Diyarbakır), Mehmet Emin Ekmen (Batman) ile DTP’den Sırrı Sakık (Muş), Bengi Yıldız (Batman) ve Hasip Kaplan (Şırnak) vardı.

Yemekte buluşalım: Cumhurbaşkanı ayrıldıktan sonra AKP ve DTP’li vekiller arasında “Önümüzdeki günlerde yemekte bir araya gelelim” görüşü ortaya atıldı. İki partiye mensup milletvekilleri de bu görüşe destek çıktı. Yer ve tarih konusu belli olmadı ancak önümüzdeki hafta bir araya gelinmesi bekleniyor.

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Bir araya geleceğiz: AKP Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, DTP’lilerle yemekte bir araya geleceklerini ancak yemeğin tarihinin belli olmadığını söyledi. Ekmen,  yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımızın birlik mesajından sonra bir araya gelinmesini kararlaştırdık. Biz geçmişte de bir araya gelip, yemek yiyorduk. Belki 8-10 defa buluştuk. Bu 11. olabilir” dedi.

Rekabete rağmen: Yerel seçimler yaklaşırken AKP ve DTP arasında büyük bir siyasi çekişme yaşanıyor. Buna karşın AKP’nin iki numaralı ismi Fırat ile DTP lideri Türk’ün, önceki hafta Ankara’da bir araya gelmesi milletvekilleri arasındaki yemeğin önünü açtı.

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