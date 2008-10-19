AKP ve DTP'liler Kürt sorununu konuşmuş

AKP'li Fırat'la bir araya gelen DTP'liler Öcalan'ın durumunu ve Kürt sorununu tartışmış



Doğu ve Güneydoğu’da çatışmaların arttığı ve teröre karşı önlemlerin tartışıldığı bir dönemde AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, milletvekileri Sırrı Sakık ve İbrahim Binici Ankara’da bir restoranda bir araya geldi. “Tesadüfen bir araya geldiklerini” belirten taraflar yemekli görüşmede Kürt sorununu masaya yatırdığı öğrenildi.



DTP Genel Başkanı Türk, milletvekilleri Sakık ve Binici ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Fırat, Ankara’nın Yıldız semtinde Marina adlı restoranda bir araya geldi. Sohbet sırasında çevrede gazetecileri fark eden Fırat, restoranın arka kapısından çıkarak kayboldu. Tarafların “Tesadüfen bir araya geldik” dediği masada Kürt sorunu tartışıldı. Görüşmede son günlerde doğu ve batı illerinde tırmanan Türk-Kürt eksenli çatışmaların gündeme geldiği öğrenildi.



DTP’liler “Biz başından bu yana diyalog çağrısı yaptık. Ancak bu çağrımız gizli toplantılar ve kaçak görüşmeler dışında yanıt almadı” siteminde bulundu. Aynı çağrıyı yineleyen DTP’liler diyalog yolunun açılması ve sorunun çözülmesi noktasında ‘ortaklaşmak’ istediklerini ve iktidar partisinin çözüm noktasında adım atmasının önemli olacağını ifade etti. Ardından Fırat ve DTP’liler diyalog kanallarının tıkanmasının vatandaşların çıkarına değil, zararına olduğu noktasında fikir birliğine vardı.



DTP’liler Fırat’a, son günlerde artan işkence iddialarını ve Abdullah Öcalan’a fiziki şiddet uygulandığı yönündeki iddiaları da anımsatarak, insan hakları ve işkencelerle ilgili hükümetin dirayetli olması gerektiğini bildirdi. Görüşmeden sonra Kürt sorununun çözümü noktasında umutlarının arttığını ifade eden DTP’liler, “Aklı selim bir şekilde soruna yaklaşıp ve demokratikleşmeyi öne aldığınız zaman çözülemeyecek sorun yok. Bu görüşme diyaloğun ilk adımıdır demek için çok erken ama umutlarımızı artırdı” dedi.



'Öcalan meselesi konuşuldu’



Hürriyet'in haberine göre ise Başbakan Erdoğan’ın onayıyla DTP’nin ev sahipliğindeki yemeğe katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Fırat, "PKK ile aranızdaki ilişki biçimi, Başbakan’ın çözümle ilgili açılımını engelliyor" dedi.



Öcalan’a İmralı’da ’kötü muamele’ iddialarının gerçek olmasının Kürt halkını olumsuz etkileyeceğini belirten DTP’liler, sorunun aydınlatılmasını ve genel affın da düşünülmesini istedi.



Yemekte öncelikle PKK Lideri Abdullah Öcalan’a İmralı Cezaevi’nde "kötü muamele" yapıldığı iddiaları ele alındı. İddiaların gerçekliğinin, "Kürt halkı üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı" ve "Öcalan’a yönelik provokasyon amaçlı müdahalelerin bölgede eylemelere neden olacağı" uyarısında bulunan DTP’liler, Fırat’a, "Sorunun ivedilikle aydınlatılması ve çözülmesi" uyarısında bulundu. DTP’liler "Genel Af" seçeneğinin de düşünülmesi gerektiği vurguladı.



Yemekte konuşulan bir başka konu ise AKP hükümetinin, geçen hafta Kuzey Irak hükümetiyle yaptığı temaslar oldu. Türk, "Sayın Başbakan sorunun çözümünde bizi görmezlikten gelmeye devam eden bir siyaseti ısrarla sürdürüyor. Bizi dikkate almak yerine, Barzani ve Talabani’yle görüşmeyi tercih ediyor. Elbette onlar da sorunun bir parçası, ancak önceliği olan parça, DTP ve DTP’nin temsil ettiği kesimlerdir" dedi. Fırat ise Türk’e şu yanıtı verdi:



"PKK ile aranızdaki ilişki biçimi, Başbakan’ın sorunun çözümüyle ilgili olarak açılım yapmasını engelleyen bir etmen. Biz sizin PKK’yı bir terör örgütü olarak görmenizi istiyoruz. Ancak isteklerle, gerçekler farklı. Bunu da biliyoruz. PKK’yı bir terör örgütü olarak tanımlamanın sizin için imkansız olduğunu biliyoruz. Bu noktada DTP’nin en azından bazı konularda daha hassas davranmasını bekliyoruz."



Buluşmada, "Türkiye’nin toplumsal dokusu bozulmaya çalışılıyor. Kürtlere yönelik bir linç duygusu geliştiriliyor. Bu konuya sağduyu ile yaklaşılmalı. Özellikle batı illerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımıza yönelik baskılar önlenmeli" değerlendirmesi de yapıldı.



Türk, Fırat’a, sorunun çözümünde "Demokratik ve kültürel hakların verilmesi" gerektiği uyarısında bulundu. Türk, "PKK’lıları dağa çıkartan gerekçeler ortadan kaldırılmadığı müddetçe sorun çözülmez. Yavaş yavaş da olsa, hakların verilmesi dağdan inişi hızlandıracaktır. Çünkü dağ şartlarında kimse yaşamak istemez" dedi.

