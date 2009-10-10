AKP ve CHP'yi Bihter ile Behlül'e benzetti

Demokrat Parti (DP) Genel başkanı Hüsamettin Cindoruk, partisinin İstanbul İl Kongresinde yaptığı konuşmada isim vermeden AKP ile CHP'nin mektuplaşmasına değinerek iki partiyi "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Bihter ile Behlül'e benzetti.

Demokrat Parti (DP) Genel başkanı Hüsamettin Cindoruk, partisinin İstanbul İl Kongresinde konuştu. Cindoruk konuşmasında iktidar ve muhalefete eleştirilerde bulundu.

Hükümeti korkak olarak nitelendiren Cindoruk, "Tarafsızlığı bırakan, objektifliği bırakan iktidarlar korkak iktidarlardır. Korku iktidarıdır. Korkan iktidar korkutur. Eğer korkmuyorsanız bu konuşmalara gerek yok" dedi.

"Madem ıslanacaktın dam altına girseydin"

Erdoğan'ın şiir ve şarkılarını da eleştiren Cindoruk, "Bakıyorsunuz başbakana; şiir okuyor onu da yanlış okuyor. Bakıyorsunuz şarkı söylüyor o da aşk sarkısı. Beraber ıslandık bu yollarda diyor. Madem ıslanacaktın dam altına girseydin. Ben partililerin aşk içinde yaşadığını ilk kez gördüm" diye konuştu

"Kürt açılım dedikleri ciltlenmiş boş bir defter"

Açılıma da değinen Cindoruk, " Kürt meselesi dediler geldiler konuştuk. Baktık ki sadece üzeri ciltlenmiş boş bir defter" dedi.

"Umutsuz bir aşk"

Ana muhalefet partisi ile diğer muhalefet partisinin konuşmadığını ifade eden Cindoruk, "Şimdi mektuplaşma safhası başladı. Bu mektuplaşma çok komik. İkisinin de parti merkezi aynı yerde. Birbirlerine el sallasalar görecekler. 15 gündür, birbirlerine mektup yolluyorlar mektup geliyor. Aşk-ı Memnu diye bir dizi var. Bihter ile Behlül var onların mesajları gibi. Şarkıdan başladı, mektuplaşmaya gitti. İyiki bir postacı buldular. Umutsuz bir aşk, umutsuz bir ilişki... Siyaset ciddi bir iştir oturur konuşursunuz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan olmadan anlaşma olmaz

Ermeni meselesine de vurgu yapan Cindoruk, "Biz Ermeni meselesi için gelen Bakana şunu dedik, Ermeni meselesi ikili çözülmez. Üçlü olacak. Azerbaycan bu işe karışmadıkça sizin yapacağınız anlaşmanın hiçbir anlamı yoktur" ifadesinde bulundu.