AKP ve CHP'li kadın vekiller 'kadına şiddete karşı' dans etti

Meclis'te kadın milletvekilleri kadına yönelik şiddete karşı dans etti, halay çekti. Kadın vekillerin dansına CHP'li erkek vekiller de eşlik etti.



Meclis'te, AK Parti ve CHP'li kadınlar 14 Şubat'ta saat 13.00'te "kadına şiddete karşı" dans eylemine katıldı.



AK Parti Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ile partisine mensup Tülay Kaynarca, Nurdan Şanlı, Sibel Gönül ile CHP'den Melda Onur, Aylin Nazlıaka ve Sena Kaleli TBMM Basın Koridoru'nda gazetecilerle birlikte Aretha Franklin'in "Respect" şarkısı eşliğinde kadına şiddeti protesto etmek amacıyla dans etti, halay çekti.



Eyleme bazı erkek vekiller de katıldı. CHP'li vekiller Veli Ağbaba, Özgür Özel, Emre Köprülü ve Orhan Düzgün de eyleme destek verdi. Erkek vekiller de halaya katıldı.



Nazlıaka, "Bugün aynı anda 1 milyar kadın dans ediyor, bizler de kadın vekiller olarak onlara destek vermek istedik. Kadına yönelik şiddete dur demek istedik" derken AK Partili Bahçekapılı, "Bugün dünyada bütün kadınların dans ettiği gibi biz de milletvekili kadınları olarak ve basındaki arkadaşlarımızla birlikte buradayız, hep beraberiz, güzel bir müzik eşliğinde bu eyleme katılıyoruz, bugün burada parti yok sadece 'kadına şiddete hayır' var" diye konuştu.



Melda Onur'un "Kadının yeri Millet Meclisi", Nazlıaka'nın da, "Bir milyar ayaklanıyor" yazan tişörtleriyle gelmesi dikkat çekti.