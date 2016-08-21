AKP ve CHP MYK’ları olağanüstü toplandı

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Gaziantep'teki terör saldırısı dolayısıyla Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 18.00'de AKP Genel Merkezi'nde toplandı. CHP MYK ise Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 17:00'de toplandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'teki düğünde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Merkezi'nde yapılan olağanüstü toplantıya katılan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Eylemi yapan kişinin yaşı konusunda henüz net bir bilgi yok ama bu yaştaki çocukları kullanmamak ayrı bir vahşet, ama böyle bir terör eylemin yapılması ayrı vahşet. Terör örgütlerinin hepsi barbar. Çünkü sivilleri hedef alan, cana kast eden her türlü eylem barbarcadır. Vahşicedir. Yakın coğrafyamızda örnekleri çok. Milletimize sabırlar diliyorum. Bunlarla mücadele konusunda tereddütümüz yok. Ben inanıyorum ki terör örgütleri giderek son çırpınışlarını yapıyorlar. Gerek ordumuz, gerekse polisimiz ve gerekse milletimiz bu konuda çok güçlü bir duruş sergiliyor. Bugün özellikle dışarıdan taşıma getirilen bazı provokatörler vardı. Onların dışında atmosfer yapıcıydı. Birlik beraberlik ve dayanışma ruhu hakimdi. Sayın Başbakanımız davet ettiler belki o çerçevede değerlendirme yapacağız."