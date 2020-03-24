AKP ve CHP infaz düzenlemesini görüştü

AKP ile CHP infaz düzenlemesini görüştü. Görüşme bir saat 45 dakika sürdü

CHP Heyeti’nde Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ankara Milletvekili Murat Emir yer aldı.

AKP Heyeti, AKP Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Cahit Özkan, Adalet Komisyonu üyeleri ile Adalet Bakanlığı temsilcilerinden oluştu.

AKP heyeti bugün 14.00'da da İyi Parti'yi ziyaret edecek.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

İnfaz düzenlemesiyle ilgili son aşamaya geldiklerini de söyleyen Muş, ''Meclis'te önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız'' ifadelerini kullandı.

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