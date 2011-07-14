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Politika

AKP ve BDP görüşmesi başladı

AK Parti ve BDP arasında dün başlayan ve bugün devam edecek görüşmeler saat 11.00'te Meclis'te başladı.

14 Temmuz 2011 03:00

T24- Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesi ve tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılmaması nedeniyle başlayan siyasi krizi çözmek için dün görüşen AKP ve BDP heyetleri, bugün saat 11:00 itibariyle bir kez daha bir araya geldi.

 



AK Parti ve BDP arasında dün başlayan ve bugün devam edecek görüşmeler saat 11.00'te Meclis'te başladı.

BDP, AK Parti'nin "Meclis'e dönün burada çözüm arayın" çağrısına karşılık, Hatip Dicle ve tutuklu milletvekillerinin durumu da dahil olmak üzere siyasetin önünün açılması için bir takım somut önerilerde bulunmuş ve taleplerinin karşılanması halinde meclise gelmeyi istediklerini ifade etmişti.

Yapılan görüşmenin ardından heyetler, talepleri ve önerileri kendi yetkili organlarında değerlendirdikten sonra bugün yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırmıştı. Ancak dünkü toplantının ardından Başbakan Erdoğan’ın, "yemin konusunda herhangi bir pazarlığa açık değiliz" açıklaması BDP'de olumsuz bir hava yarattı.

BDP heyeti Diyarbakır'da parti grubunu bilgilendirdi ve durum değerlendirmesi yaptı.

Bugün yapılacak olan görüşmede bir anlaşma sağlanırsa, BDP yemin ederek çalışmalara başlayacak, anlaşma sağlanmaması halinde BDP yemin etmeden ve çalışmalara dahil olmadan Meclis tatile girecek.

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