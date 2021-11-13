AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın yakınları üniversiteden itfaiyeye, sağlıktan eğitime her yerde yönetici!

Van’da AKP milletvekili Abdulahat Arvas’ın akrabalarının başta eğitim olmak birçok kamu kurumunda yönetici pozisyonunda görev yaptığı belirlendi.

Kamuda liyakat tartışmaları devam ederken, AKP’li Şırnak milletvekili Rizgin Birlik ve Şırnak’ın Güçlükonak Belediye Başkanı Bahattin Aktuğ’un akraba ve yakınlarının, yönetici olarak kentteki birçok kamu kurumunda görev yaptığını ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; AKP’li Arvas’ın yakınlarının da, pek çok kamu kuruluşunda yönetici olarak görev aldığı belirlendi.

Edililen bilgiye göre AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın akraba ve yakınlarının görev aldığı kurumlar ve görevleri şöyle: Reşit Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik personel; Meki Arvas, Bahçesaray Belediye Başkanı; Cüneyt Arvas, Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürü; Sıbgatullah Arvas, Gevaş İlçe Müftüsü; Übeydullah Arvas, Tuşba İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü; Turgut Arvas, Ziraat Bankası Van Bölge Yöneticisi; Abdulhadi Arvas, KOSGEB Müdür Yardımcısı; Abdulilah Arvas, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda yönetici; Adil Arvas, Van İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan ve kızı Şeyma Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğretim görevlisi.

Öte yandan Nurullah Arvas’ın Diyanet-Sen Van Şube Başkanı, Cihannüma Van Yönetim Kurulu üyesi, Van Kurumsal İletişim Başkanı, Memur-Sen Van İl Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yaptığı belirlendi.

Vanlı yurttaşlar, "Arvas ailesi çok kalabalık ve köklü bir aile. Van’daki birçok kurum da ellerinde. Arvas soyadın varsa tüm kapılar sana açılıyor. Kayırmacı yaklaşımlar var. Zaten kentte her yer AKP’lilerin elinde. Milletvekili Arvas, yetkililere sesimizi duyurmadığı gibi bir de aynı soyisimde olanların hem kamu kurumlarında çalıştığını hem de yükseltildiğini görüyoruz. Van’daki her birimde ‘Arvas’ soyisimli birisi var. Vanlılar olarak bu durumdan şikâyetçiyiz. Artık liyakatsiz, torpilli ve kayırmacı yaklaşımlardan vazgeçilsin" dedi.



Yurttaşlar, söz konusu isimlerden bazılarının Abdulahat Arvas’tan önce kamuda çalıştığını ancak milletvekili ile birlikte yükseldiğini söyledi.

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