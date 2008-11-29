AKP üzerinde kara bulutlar toplanıyor

Uluslararası haber ajansı Reuters, AKP’yle ilgili bir analiz yayımlayarak, AKP'nin liberallerin ve iş dünyasının liderlerinin desteğini hızla kaybetmekte olduğunu ve yerel seçimlerde zorluklarla karşılaşabileceğini belirtti.



Reuters, "Seçimler öncesinde AKP'nin üzerinde kara bulutlar toplanıyor" başlığını kullandı.

AKP'nin, iktidardaki ilk döneminde yaptığı reformlarla liberal çevrelerin ve piyasaların desteğini kazandığını belirten ajans, reformların durdurulması ve yolsuzluk iddiaları yüzünden Erdoğan'ın giderek otokratikleşmekle suçlandığını yazdı. Reuters, AKP'nin artık, altı yıl önce iktidardan sildiği partilere benzetildiğini kaydetti.

Analizde, hem liberal orta sınıftan hem de ılımlı İslamcı basından eleştirmenlerin, meşakkatle elde edilen kazanımların çarçur edilmesinden endişe ettiği belirtildi. Reuters, AKP hakkındaki hayal kırıklıklarının, Yeni Şafak gazetesi yazarı Fehmi Koru'nun Erdoğan için söylediği, "Obama gibi geldi, Bush'a benzedi" cümlesiyle özetlenebileceğini yazdı.



'Yeni partiler çıkabilir'



"Siyasi analistler, AKP'nin, gözden düşmüş muhalefet karşısında hala tek tutarlı parti olduğunu söylüyor" diye yazan Reuters, "Ancak mart ayındaki yerel seçimler AKP'nin gücünü test edecek" diye ekledi.

Erdoğan'ın hâlâ en popüler siyasetçi olduğunu belirten ajans, buna rağmen bazı anketlerin Erdoğan'ın destek kaybına uğradığını gösterdiğini de vurguladı. Reuters, "Siyasi güçlerden duyulan memnuniyetsizlik yeni partilerin ortaya çıkmasına yol açabilir" diye yazdı.

Reuters, Cengiz Aktar'ın, "AKP 2002 ile 2004 yılları arasında iktidardaki ilk yıllarındayken yaptığı reformlarla birçok tabuyu yıktı. Ama, daha sonra bir değişime girdi ve reform partisi olmayı bıraktı" şeklindeki sözlerine yer verdi.



'Hesap hataları yaptı'



AKP'nin AB yanlısı bir çizgi çizmesi sayesinde liberalleri, entelektüelleri ve iş dünyasının liderlerini çekmeyi başardığını, Erdoğan'ın Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu kabul eden ilk lider olduğunu belirten ajans şöyle devam etti:

"Ama Erdoğan'ın hesap hataları - özellikle üniversitelerde türban yasağını sona erdirme girişimi - aynı zamanda yolsuzluk iddiaları ve AB reformları konusunda ayak sürümesi, AKP'nin önceki temmuz ayındaki seçimleri artan oy oranıyla kazanarak sağladığı canlılığı dağıttı."

Analizde, ekonomik refahın sona ermesi ve Erdoğan'ın "öfkeli" olarak nitelenen tavrı yüzünden, yorumcuların "Erdoğan'ın süresinin dolup dolmadığını" sorguladıkları kaydedildi.

Erdoğan'ın yolsuzluk iddialarını yayımlayan medya organlarına saldırıya geçtiğine ve liderlik tarzını eleştiren gazetecilerin akreditasyonunu iptal ettiğine de dikkat çekildi.

AKP'nin, Kürt sorununa çözüm arayışıyla ilgili tutumunda orduya yakınlaşmakla ve giderek daha milliyetçi bir ton benimsemekle suçlandığı vurgulandı.

Hükümetin IMF ile anlaşma imzalamaya yakın olduğunu belirten Reuters, "Ancak analistler, hükümetin, işsizlik ve hızla büyüyen nüfus gibi yapısal sorunlarla başa çıkabilmek için reform dürtüsünü canlandırması gerektiğini söylüyor" diye yazdı.

