'AKP tuz buz olmuş durumda'

Umut Oran, AKP'nin oy oranının yüzde 40’ların altında olduğunu ileri sürerek, "AKP şu anda paramparça, tuz, buz olmuş durumda. Milletvekilleri şu anda ’Kral çıplak’ diyor, yeni parti kurma çalışmaları var" dedi.

CHP Genel Başkan yardımcıları Umut Oran ve Gürsel Tekin, Gaziantep’in Oğuzeli, Nizip ve Şahinbey ilçe binalarının hizmete açılması törenlerine katıldı.

Umut Oran, CHP Oğuzeli ilçe binasının açılışında yaptığı konuşmada hükümeti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Erdoğan’ın Gaziantep gezisi sırasında partisinin oy oranını yüzde 54 olarak açıkladığını kaydeden Umut Oran, "Ben Başbakan’a Oğuzeli’nden sesleniyorum. Sen yüzde 54’ü ancak rüyanda görürsün. Anketler çok farklı oranlar gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oyu şu anda yüzde 40’ların altında. AKP şu anda paramparça. AKP şu anda tuz, buz olmuş durumda. AKP’de milletvekilleri şuanda ’Kral çıplak’ diyor. AKP’nin içinde yeni parti kurma çalışmaları var" diye konuştu.

'Çabalar yetkili başkanlık için'

Başbakan Erdoğan’ın başkanlık sistemi, Anayasa ve terörle mücadeleyle ilgili çalışmalarının AKP içinde ciddi rahatsızlıklar yarattığını ileri süren Oran şöyle konuştu:

"Çünkü öyle bir tutarsızlık var ki; bir bakıyorsunuz Başbakan ’İdamı getireceğim’ diyor. Bir bakıyorsunuz idamı getireceği kişi ile beraber işbirliği içerisinde. Bir bakıyorsunuz ’Kürt sorunu yok’ diyor. Sonra Kürt sorunuyla ilgili çalışma içerisinde. Bir bakıyorsunuz BDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için çaba sarf ediyor. Ardından, BDP’liler ile beraber bir çalışma içerisine girmiş. Yine aynı Başbakan, Oslo ile ilgili açıklamalar yapıldığı zaman ’Terörle, terör örgütüyle görüşen şerefsizdir’ diyor. Bir bakıyorsunuz artık teröristlerle görüşüldüğünü kendisi ortaya atıyor. Yani bu tutarsızlık, bu ilkesizlik ve bu kontrolsüzlük parti içerisinde çok ciddi bir ayrışmaya neden olmuştur. Bu nedenle de ulusal güvenlik, Kürt ve terör meselelerini bir merdiven olarak, Anayasayı bir basamak olarak kullanması ve esas amacının başkanlık sistemi veya daha fazla güce sahip olma girişimleri, bir anlamda kendisinin bazı parti yöneticilerinin söylediği gibi ebedi, ezeli ve ilelebet başkan olmaya kendini aday görmesi çok tehlikeli. Bu tehlikenin farkında olan AKP içindeki siyasetçiler, milletvekilleri esasında kralın çıplak olduğunu görüyorlar. AKP’de ciddi şekilde yeni bir parti kuruluşu aşamasına gelinmiş durumda. Bunu biz de dikkatle gözlemliyoruz."

'Bu usta çakma usta'

Umut Oran, Nizip’te partisinin ilçe binasının açılışında yaptığı konuşmada ise partililere hitap ederken, Nizip’in kalkınıp kalkınmadığı, işsizlik sorununun çözülüp çözülmediği gibi soruları sorup "Hayır" yanıtını alınca şunları söyledi:

"Peki burada sanayi var mı? Var. Ticaret var mı? Var. Neden o zaman buradaki sanayi ticaret, iş yaratmıyor? Buradaki barışı daha çok geliştirmiyor? Bir sorun var o zaman. Peki Nizip’te baktığınızda Allah her şeyi vermiş. Gaziantep’e her şeyi vermiş Allah. Hepsinden önemlisi, cesur, yürekli, onurlu, gözüpek insan vermiş burada. Çalışmaya ihtiyacı olan insanlar var Nizip’te. Çalışmak istiyorsunuz değil mi? Ama, iş yok. Peki burada zeytin, fıstık yok, hayvancılık yok mu? Peki eksik ne? Hatta Zeugma burada. 10 kilometre yakında. Peki eksik ne arkadaşlar. Yağ var, un var, şeker var. Peki eksik ne? Demek ki sorun ustada. Sorun mutfakta. Sorun mutfaktaki çakma ustada. Hani diyor ya ’Ben ustayım’... İşte sorun o büyük ustada. Esas kabus da çakma usta."

'Tekin'den AA ve TRT’ye sert tepki'

Oğuzeli’ndeki ilçe binasının açılışında partililere hitap eden Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise konuşmasına gezilerini takip etmeyen Anadolu Ajansı (AA) ile TRT’yi eleştirerek başladı. Partililere, "Anadolu Ajansı ve TRT burada mı?" diye soran Tekin, kendisine "Yok" yanıtını verildikten sonra şöyle devam etti:

"Niye yok? Niçin bunu soruyorum. TRT ve Anadolu Ajansı 74 milyon yurttaşın vergisiyle ayakta duran kurumlardır. Bunlar AKP’ye yalakalık yapılsın diye kurulan kurumlar değildir" dedi. Tekin’in konuşmasının üzerinden bir süre geçtikten sonra AA muhabirinin tören alanına gelerek görüntü kaydına başlaması üzerine "Geldi Anadolu Ajansı" deyip, ardından da AA muhabirine, "Bu sözüm sana değil emekçi kardeşim. Senin tependekilere. Burada bir daha söylüyorum ki kayıtlara alınsın" diye konuştu.

’Üç 'Z' ile gidecekler'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin Başbakan, Erdoğan’ın 2010’da Gaziantep’te yaptığı konuşmadan hatırlatmalar yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ceberrut iktidar seçilirken ’Üç Y’ sözü vermişti. ’Yolsuzluğu, yoksulluğu bitireceğiz, yasakları kaldıracağız’ demişlerdi. Şimdi yasakçı bir iktidarla, yolsuzlukları yapan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu özellikle vurgulayarak söylüyorum. Başbakan’ın 2010 yılında bir Antep konuşması var. Hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz.O mitinge gidenler bilir. Özellikle AKP’ye oy veren kardeşlerimize, arkadaşlarımıza diyeceksiniz ki ya bu konuşmayı sayın Kılıçdaroğlu yapsaydı acaba bir daha Antep’e gelebilir miydi? Aynen konuşma şu; Sevgili Antepliler,uzun yıllardır bizimle Suriyeli kardeşlerimiz arasında tel örgü ördüler. Esad kardeşimizle oturduk. El sıkıştık ve dedik ki bu tel örgüyü ortadan kaldıralım. İyi yapmış mıyız? Bütün Antepliler bağırıyor; ’Evet’ diyor. Sonra Şam’daki, Halep’deki kardeşlerimiz elini sallaya Antep’e geliyor, Hatay’a geliyor. Antep’teki Hatay’daki kardeşlerimiz de Şam’a, Halep’e gidiyor. Ekonomimiz gelişiyor. Öyle oldu, şöyle oldu. Sormaz mı bu Antepliler Sayın Başbakan siz kardeşken niye düşman kardeş oldunuz? Bunu AKP’ye oy verenlere sormaz mısınız? Siz sormaz mısınız Antepliler; Sayın Başbakan siz kardeşken bu Antep Meydanı’nda meydan okurken şimdi hangi gerekçelerle düşman oldunuz diye? 3 Y ile geldiler. Şimdi de diyorum ki bunlar 3 Z ile de gidecekler. Zam, zulüm ve zindan. AKP’nin yaptığı kamuoyu yoklamalarında kazanamayacakları 3 il çıkıyor. Onu da buradan size müjdeleyeyim; Adana, Hatay ve Antep bu iller. Önümüzdeki süreçte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe beledilerini sosyal demokrat belediyeler yönetecekler."