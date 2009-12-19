AKP Tokat İl Başkanı istifa etti

T24 - Kendisini '1987'den beri Erdoğan'ın yol arkadaşıyım' diye tanıtan AK Parti Tokat İl Başkanı Mustafa Boyraz, görevinden ani bir kararla istifa etti. İstifa, AKP'de şok etkisi yarattı.



Milliyet gazetesinin haberine göre AKP Tokat İl Başkanı Mustafa Boyraz, görevinden istifa etti.



Boyraz, il başkanlığı binasında yaptığı basın toplantısında, yedi yıldır il başkanlığı görevini sürdürdüğünü, 21 Haziranda üçüncü kez il başkanı seçildiğini anımsatarak, "21 Haziran’daki kongrede başkan seçilmeme rağmen Tokat’ta bazı gelişmeler devam etti. Biz teşkilat terbiyemiz nedeniyle hiçbir zaman bu konuda konuşmadık" dedi.



Bugüne kadar görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ifade eden Boyraz, sözlerine şöyle devam etti: "Yaşanan gelişmeler üzerine teşkilat başkanımız ile baş başa görüştüm.



Bu görüşmede benim il başkanlığından istifa etmemin hayırlı olacağına karar verdik. 17 Aralık Perşembe günü parti genel merkezine istifa dilekçemi verdim.



Yönetim kurulu üyelerimizin hepsi görevinin başındadır. İl Başkanlığı görevini Eyüp Akın sürdürecektir. İl başkanlığına genel merkezimiz tarafından atama yapılacaktır." Bir gazetecinin "İstifa mı ettiniz yoksa istifaya mı zorlandınız?" sorusuna Boyraz, "Ben kendim istifa ettim. Ben 1987’den beri Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapıyorum" yanıtını verdi.

