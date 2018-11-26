"AKP telaşlı, MHP'nin eli güçlü; seçim sonucunu milliyetçi ve Atatürkçü oylar belirleyecek"

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için AKP'nin telaşlı olduğunu MHP'nin şu an elinin güçlü olduğunu söyledi. Özçelik seçim sonucunu milliyetçi ve Atatürkçü oyların belirleyeceğini iddia etti.

Özçelik bugünkü (26 Kasım 2018) "AKP rüzgara karşı mı işiyor?" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

-Anket sonuçları moral bozmuş gibi. AKP “Herkes kendi yoluna” politikasından çark etti. Yeniden MHP’ye yöneldi. “AK Partinin de fedakarlık yapacağından” söz etti. Önceleri AKP rahat gibiydi. Ama şimdi MHP’nin eli güçlü.

-Araştırma kuruluşları yöneticilerinin AKP’ye uyarıları var. Seçim sonuçlarını şu anda kararsız olan “Milliyetçi ve Atatürkçü” oyların belirleyeceği görüşündeler. AKP’nin ise “rüzgara karşı işediğini” düşünüyorlar.

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