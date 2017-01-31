AKP teklifine göre, yurt dışındaki 'milli güvenliğe aykırı' yayınlar için analiz merkezi kurulacak

AKP'li Külünk'ün hazırladığı "Yabancı Propaganda ve Dezenformasyonla Mücadele Kanun Teklifi", Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Bilgi Analiz ve Mücadele Merkezi kurulmasını öngörüyor.

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Yabancı Propaganda ve Dezenformasyonla Mücadele Kanun Teklifi hazırladı.

Teklif, yabancı propaganda ve dezenformasyon ile mücadele etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına bağlı Bilgi Analiz ve Mücadele Merkezi kurulmasını öngörüyor.

Resmi kurumlardan temsilcilerle merkez oluşturulacak

Merkez; Dışişleri Bakanlığı tarafından atanan Genel Sekreterin başkanlığında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Radyo-Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacak.

Merkezin amaçları arasında "Yabancı hükümetlerin 'bilgi harbi çabaları' konusunda bilgi toplama ve analiz çalışmalarını yönlendirmek ve koordine etmek; Yabancı propaganda ve dezenformasyon çabaları konusundaki kritik verilerin ve analizlerin, ulusal strateji geliştirme süreci ile entegre edilmesi konusunda bir çerçeve oluşturmak; Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarına karşı yürütülen yabancı bilgi operasyonlarını ortaya çıkarmak ve bunlarla mücadele etmek" bulunuyor.

Mesele "ulusal güvenlik"

Merkezin görevlerinin ise şöyle olması öngörülüyor:

"Yurt dışında Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit eden gerçeğe aykırı anlatıları takip etmeye ve değerlendirmeye dönük kurumlararası çalışmaları entegre etmek.

Hükümet kurumları, müttefik halklar, düşünce kuruluşları, akademik kurumlar, sivil toplum grupları ve diğer sivil toplum örgütlerinden alınan istihbarat raporları, verileri, analizleri ve matematiksel analizler de dahil olmak üzere ilgili bilgileri toplamak, birleştirmek ve analiz etmek.

Türkiye'nin müttefiklerini ve ortaklarını hedef alan yabancı propaganda ve dezenformasyonla mücadele etmek için gerçeğe dayalı anlatılar ve analizler geliştirmek ve yaymak."