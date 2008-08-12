AKP, Sözen'i yalnız bıraktı

AKP Genel Sekreterliği'nden, Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) 11 Ağustos Pazartesi günü Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildiği toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantıda, gündemde yer alan konuların değerlendirildiği, bu arada yazılı ve görsel medyada değişik haber, yorum ve tartışmalara yol açan Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen'in hazırladığı “Gençleri Koruma Kanunu Teklifi Taslağı”nın da görüşüldüğü ifade edildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sayın Edibe Sözen, bu çalışmanın bir kanun teklifi taslağı olduğunu, Almanya Hamburg Eyaleti Gençlik Koruma Kanunu'ndan Türkçe'ye çevrildiğini; bir grup basın mensubuyla yaptığı sohbet esnasında konunun açıldığını ve teklif taslağını bizzat kendisinin basın mensuplarına verdiğini, bunun bireysel çalışması olduğunu, çalışma hakkında partinin hiçbir yetkili organının bilgisinin ve onayının olmadığını; taslağa son eklini verdikten sonra partinin yetkili organlarıyla görüşmeyi düşündüğünü, ancak henüz taslak aşamasında yazılı ve görsel medyada yer alan haber, yorum ve eleştiriler üzerine kendisinin yanlış anlaşıldığını; bunun üzerine Gençleri Koruma Kanunu Teklifi Taslağı'nı kamuoyunun gündeminden süresiz geri çektiğini ve bunu da basın yoluyla açıkladığını ifade etmiştir.



Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Gençleri Koruma Kanunu Teklifi Taslağı'nın Sayın Edibe Sözen'in bireysel çalışması olduğu, partinin yetkili organlarının bilgisi ve onayı dışında hazlandığı ve kamuoyu ile paylaşıldığı; bu çalışmanın parti tüzüğü, parti programı ve parti içi teamüllere uygun bir usulle hazırlanmadığı; Gençleri Koruma Kanunu Teklifi Taslağı'nda yer alan hususların partimiz tüzük ve programı ile uyumlu olmadığı; Gençleri Koruma Kanunu Teklifi Taslağı'nın partimiz yetkili organları tarafından benimsenmediği ve onaylanmadığı belirlenmiş ve bu hususların kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür.”



