AKP Sözcüsü'nden 'Yürüyüş' açıklaması: Mesele adalet değil

AKP Sözcüsü Mahir Ünal Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı (MKYK) sonrası açıklama yaptı. Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin 40 dakika sürdüğünü söyledi. Adalet Yürüyüşü hakkında da konuşan Ünal, "Mesele adalet değil" dedi.

Ünal 'Adalet Yürüyüşü' hakkında şöyle konuştu:

"Özel olarak ele alınmadı"

"CHP’nin bu yürüyüşü MKYK toplantısında özel olarak ele alınmamıştır. İç ve dış siyasi gelişmeler çerçevesinde ele alınıp konuşulmuştur. CHP sözcülerinin açıklamaları beni de şaşırtıyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının son 8 yıldaki siyasi pozisyonlarına söylemlerine baktığımızda hangi dönemde millet hassasiyetleriyle hareket ettiği araştırılsa çok fazla bir şeyle karşılaşamayız herhalde.

"Burada adalet nerede arayacağız?"

Bugün de maalesef mesele adalet değil. Bizim adaletten anladığımız her şeyin yerli yerine koymaktır. Bu çerçevede baktığımızda CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının söylemlerine baktığımızda bu ülkenin savcısı şehit edildiğinde teröristlerin savunuculuğuna soyunuyorsa, Avrupa’dan Türkiye için yaptırım talebinde bulunuyorsa, 17 Aralıktan sonra paralel devle yapılanmasına kalkan oluyorsa, YPG ve PYD ile ilgili “terör örgütü değildir” deniyorsa burada adaleti nerede arayacağız? Ve CHP’li sözcüler yürüyüşte korkmadan yürüdüklerini söylüyorlar. Evet devletimiz gereken güvenliği sağladığı için güvenle yürüyecekler. Mesele 15 Temmuz gecesi cesaretle yürümekti."