AKP Sözcüsü Ünal'dan 'Suruç' açıklaması: Seçime dönük bir sabotaj olarak da görüyorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindekilerle bölgedeki esnaf arasında yaşanan k-silahlı kavgayı değerlendirdi. "Suruç'taki partililerimize ve seçmenlerimize itidal çağrısı yapıyorum” diyen Mahir Ünal, “saldırının seçime yönelik bir sabotaj olduğunu” öne sürerek, “saldırının önceden hazırlandığını” iddia etti. Ünal, vatandaşlara da sükunet çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Sayın valiyle görüştüm, milletvekilimizle görüştüm. Görünen o ki saldırı önceden hazırlanmış bir saldırı. Maalesef bu ülkede bayramlarımızı kana bulamayı, terör örgütü, hep yaptı şimdiye kadar bu ülkede. Siyaset yaptığını iddia edenler, terörle, silahla, şiddetle aralarına mesafe koymadılar. Öncelikli olarak bu durum hepimizi derinden yaraladı. Bunu bir sabotaj olarak, seçime dönük bir sabotaj olarak da görüyorum. Yarın bayram. Bayramımızı buruk geçireceğiz. Bu saldırı hepimizi çok derinden üzdü. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, milletvekilimize başsağlığı diliyorum."

Saldırıda ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan milletvekili İbrahim Halil "Demokratik siyasetin Türkiye'de egemen olduğu bir ortamdayız. Hamdolsun şehirlerimiz, kırsalımız terörden temizlendi. Ama maalesef görünen o ki ben de milletvekilimizden aldığım bilgilere göre, işyerine girdiğinde kendisine dönük orada bir tehdit ve 'Burası bizim, PKK'lı olduğumuzu biliyorsunuz. Buraya neden geliyorsunuz?' diye tehdit edildiğini ve 'orada milletvekilimizin son derece olgun davranış sergilediği ve hemen akabinde, kardeşlerinin saldırıya uğradığı bilgisini Halil İbrahim bey bana verdi. Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmede de, hastanede de aynı şekilde benzer saldırıların gerçekleştiği bilgisini aldım. Öncelikli olarak 24'ünde seçimler var ve bu PKK'ya müzahir grupların, seçimleri bu şekilde bir şiddet ortamına dönüştürmesine ülkede asla izin verilmeyecektir. Bu ülkede hiç bir şekilde PKK terör örgütünün tehditleri, saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacaktır."

"Kandil'de başlarına geçirilecek"

"Bugüne kadar seçimlerde bölgede PKK terör örgütünün Kandil'in hangi talimatları verdiğini biz biliyoruz ve onun siyasi uzantılarının da bölgede insanları nelerle tehdit ettiklerini biliyoruz. Kandil'den açılan telefonlarla, insanların tehdit edildiği geçmişten bilinen bir gerçek. İnşallah biz Afrin'i onların başına geçirdiğimiz gibi yakın bir gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretiyle o Kandil de onların başlarına inşallah geçirilecektir. Dolayısıyla şiddetten, baskıdan, terörden medet umanların sonlarının hüsran olduğunu hep birlikte göreceğiz. Seçimler son derece güvenli bir ortamda, rahat bir şekilde gerçekleşecektir. Şu anda tekrardan bölgede şiddet ve baskıyla oy alacağını düşünenler, hiç bundan medet ummasınlar. Buna asla müsaade edilmeyecektir"