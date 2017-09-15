AKP Sözcüsü Ünal: Kılıçdaroğlu'nun kulağına 'iktidara operasyon yapılacağı' fısıldanıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı teröre yardımla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara değinerek, "Kemal Kılıçdaroğlu bugün yine siyasi ve insanî nezaket sınırlarını çiğneyen açıklamalarda bulunmuştur" ifadesini kullandı.

Ünal'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

“Türkiye düşmanı ülkelerle el ele…”

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye düşmanı ülkelerle el ele yürüttüğü Erdoğan nefreti ve düşmanlığı hiçbir etik, hiçbir kutsal, hiçbir ahlakî değer ve gelenek tanımaz boyutlara ulaşmış, devlete ve millete ihanet noktasına varmıştır.

Kaset komplosu ile genel başkan olup, girdiği tüm seçimleri kaybeden, hayatının hiçbir döneminde bedeli ödenmiş bir başarıya sahip olmayan Kılıçdaroğlu'nun her seferinde yalancı pehlivanlar gibi meydan okuması, yalan ve iftiralar üzerinden siyasetin gündemini işgal etmesi artık sıkıcı bir hale gelmiştir."

'Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu'

"Pazarlıkla oturduğu koltuk ve sahip olduğu meşru statü üzerinden her şeyi gayri meşru ilan etmekten, ülkemizin milli güvenlik meselelerini siyasi malzeme yapmaktan ve bu milletin seçtiği meşru Cumhurbaşkanı'na Türkiye düşmanı lobilerin ağzı ile saldırmaktan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu lider değildir ve Liderimizin muhatabı da değildir.

Bürokrat olduğu dönemde SSK'yı batırıp genel afla kurtulan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kontrollü bir şekilde kaçan, sonrasında bile devletimizin FETÖ ve PKK ile olan mücadelesinde terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu'nun bu pervasızlığının; geçmişte olduğu gibi bugün de yine kulağına fısıldanan ve "iktidara operasyon yapılacağına" yönelik vaatlerden kaynaklandığı son derece açıktır."