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AKP Sözcüsü Ünal: Atatürkçü olmayıp Atatürk'ü kullananlarla sorunumuz var

"Atatürkçülük üzerinden bu ülkenin tarihine saldıran insanlar önce bir pozisyonlarını gözden geçirsinler"

10 Kasım 2017 17:58

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ''Birileri sanki AK Parti Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal Atatürk'e dönük bir pozisyon değişikliği içerisindeymiş gibi algı oluşturmak istiyorlar. Bizim Atatürkçü olmayıp Atatürk'ü kullananlarla sorunumuz var'' dedi.

"10 Kasım geldiğinde kim olduğumuzu hatırlarız" diyen Ünal,  ''Bugün aziz milletimizin Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu derin saygı minnet ve onun önderliğinde verilmiş Kurtuluş Savaşı sonucunda bağımsızlığına kavuşmuş milletin Atatürk'ü yadettiği bir gün. 10 Kasım geldiğinde kim olduğumuzu hatırlarız. Bu yönüyle 10 Kasım kıymetli bir gün. Bu günü bir yas günü olarak değil hatırlama, bilinç tazeleme, yadetme günü olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim duruşumuz bellidir"

NTV canlı yayınında konuşan Ünal, şunları söyledi:

"Birileri sanki AK Parti cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk'e dönük bir pozisyon değişikliği içerisindeymiş gibi bir algı oluşturmak istiyorlar. Bizim duruşumuz bellidir. Bizim cumhuriyetle Mustafa Kemal Atatürk'le bir sorunumu olmadığını herkes bilir. Bizim kendisini cumhuriyetin sahibi zannedenlerle sorunumuz var. Bizim Atatürkçü olmayıp Atatürk'ü kullananlarla sorunumuz var. Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Atatürkçülük üzerinden bu ülkenin tarihine saldıran insanlar önce bir pozisyonlarını gözden geçirsinler."

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Mahir ÜnalAKP10 KasımAtatürk

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