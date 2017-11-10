CHP'li Özel: Ey Erdoğan, Atatürk'e ilk kez Atatürk demenin sebebi 16 Nisan'dır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ü Anma Töreni'ndeki konuşmasında CHP'yi hedef alan sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ey Erdoğan; Senin Atatürk sevginin, ilk kez Atatürk'e Atatürk demenin sebebi 16 Nisan'dır" dedi.

Özel, Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin olarak Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk sevgisi azlığının suçlusunu da buldu: CHP" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Erdoğan: Atatürk'ü ruhu faşist, söylemi Marksist çevrelere bırakacak değiliz

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin yüzde 51'le kabul edildiği 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumuna atıf yapan Özel, şunları yazdı:

"Ey Erdoğan; Senin Atatürk sevginin, ilk kez Atatürk'e Atatürk demenin sebebi 16 Nisan'dır! NAFİLE ÇABANI BU MİLLET GÖRÜYOR!

Rejimi değiştirmeye kalktığınız 16 Nisan'da YSK marifetiyle saydık sandığınız oylar sayılmadı, tartıldı! İşte bu yüzden; Yapılacak ilk seçim dikta heveslileri ile Cumhuriyet sevdalıları arasındaki bir referandum olacaktır.

KORKUYORSUNUZ!

DİZLERİNİZ TİTRİYOR!"

"Atatürk'e Atatürk dedik diye..."

Erdoğan bugünkü konuşmasında, “Birileri çıkmış biz Atatürk’e Atatürk dedik diye bir sürü senaryolar yazıyor. Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu ifade etmemizden daha doğal ne olabilir. Söylemi Marksist, faşist çevrelerin tekeline mi bırakacağız? CHP gibi bir partinin Atatürk’ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.