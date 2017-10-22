AKP Sözcüsü Ünal: AK Parti siyasetçisi sandıkla gelir sandıkla gider ama...

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AKP’nin bütün işlerini istişare ile gördüğünü ve milletvekilleri ile belediye başkanlarının da istişareye riayet etmeleri gerektiğini söyledi. AKP'nin bir dava hareketi olduğunu ifade eden Ünal, "Bizim siyasetimiz bütün bir siyasettir" dedi.

Memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen Ulaştırma Çalıştayı'nda konuşan Ünal, "AK Parti bir millet, dava hareketidir. İşlerini istişareyle görür, merkez yönetim kurulu da, MYK'sı da, milletvekili de, belediye başkanı da, il başkanı da, meclis üyesi de, o davanın bütün neferleri bu istişareye riayet ederler. Ve AK Parti 'Sandıkla gelen sandıkla gider' der. Bizim siyasetimiz bütün bir siyasettir. Biz siyasetin riskini beraberce alırken AK Parti siyasetçisi sandıkla gelir sandıkla gider ama işlerini istişare ile görür. Bu istişareye riayet etmeyenler de bu davanın bir neferi olduğu söyleyemezler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görevden ayrılmaları istenen Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarıyla ilgili olarak "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum. Vermezlerse gereği neyse yapılır" demişti. AKP’den şimdiye dek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa etmişti.