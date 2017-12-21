T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP Sözcüsü Ünal: ABD, BM üyelerini tehdit ediyor

"Tüm BM üyelerini Genel Kurul'daki oylamada haktan ve hukuktan yana oy kullanmaya davet ediyoruz"

21 Aralık 2017 04:04

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) getirilecek tasarıya lehte oy kullanan ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulunmasının ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Ünal güçlü olmanın haklı olmak için yeterli olmadığına dikkat çekerek, "Adalet tehditle şantajla ele geçirilecek bir kavram değildir" dedi.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Mahir Ünal, "Aldığı kararlarla İsrail’in hukuksuzluğuna ortak olan ABD, şimdi de yaptığı açıklamalarla Genel Kurul öncesi BM üyelerini tehdit etmektedir" ifadesini kullandı.

'Güçlü olmak haklı olmak için yeterdi değil'

Güçlü olmanın haklı olmak için yeterli olmadığına dikkati çeken Ünal, "Adalet tehditle, şantajla ele geçirilecek, ortadan kaldırılabilecek bir kavram değildir. Tüm BM üyelerini Genel Kurul'daki oylamada haktan ve hukuktan yana oy kullanmaya davet ediyor, adaletin tecellisi için diplomasinin tüm meşru kaynaklarıyla etkin bir şekilde faaliyet yürüteceğimizi ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 

ETİKETLER

mahir ünalakpbmbirleşmiş milletlertehdit ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24