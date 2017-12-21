AKP Sözcüsü Ünal: ABD, BM üyelerini tehdit ediyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) getirilecek tasarıya lehte oy kullanan ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulunmasının ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Ünal güçlü olmanın haklı olmak için yeterli olmadığına dikkat çekerek, "Adalet tehditle şantajla ele geçirilecek bir kavram değildir" dedi.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Mahir Ünal, "Aldığı kararlarla İsrail’in hukuksuzluğuna ortak olan ABD, şimdi de yaptığı açıklamalarla Genel Kurul öncesi BM üyelerini tehdit etmektedir" ifadesini kullandı.

'Güçlü olmak haklı olmak için yeterdi değil'

Güçlü olmanın haklı olmak için yeterli olmadığına dikkati çeken Ünal, "Adalet tehditle, şantajla ele geçirilecek, ortadan kaldırılabilecek bir kavram değildir. Tüm BM üyelerini Genel Kurul'daki oylamada haktan ve hukuktan yana oy kullanmaya davet ediyor, adaletin tecellisi için diplomasinin tüm meşru kaynaklarıyla etkin bir şekilde faaliyet yürüteceğimizi ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

