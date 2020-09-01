AKP Sözcüsü Çelik, Soylu'yu suçlayanları 'terbiyesiz' ilan etti: İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruyan bir cevap vermiştir, burada kınanması gereken o milletvekilidir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin, saldırıya uğramadan önce tartışma yaşadığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suçlayanlara 'terbiyesiz' diyerek, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı eleştirdi. Çelik, "Bir milletvekiline yakışmayan bir şekilde İçişleri Bakanımıza 'tecavüzün kollayıcısı' diyor, bu ahlaksız, terbiyesiz sözü görmezden geliyorlar. İçişleri Bakanımızın ona verdiği cevap üzerinden siyaset yürütmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruyan bir cevap vermiştir, burada kınanması gereken o milletvekilidir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yunanistan ile Türkiye arasında devam eden gerilime ilişkin konuşan Çelik, "Türkiye burada yüzde 100 haklıdır, Yunanistan korsan bir devlettir. Yunanistan boyundan büyük işlere kalkışıyor. Yunanistan'ı ilgilendiren hiçbir konu yok. Meis Adası'nın herhangi bir kıta sahanlığı olamaz" dedi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Barış Atay'a saldırı

"Bir milletvekili sıfatı taşıyan birisi, bu sıfata yakışmayan bir şekilde İçişleri bakanımıza 'tecavüzün kollayıcısı' diyor. Bu milletvekilinin ahlaksız sözünü görmezden geliyorlar, sonra İçişleri bakanımızın buna verdiği cevap üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar. Birisi çıkıp da böyle bir saygısızlık yaptığı zaman İçişleri bakanımızın verdiği cevabı aynen veririz. İçişleri bakanımız doğru yapmıştır.

"Bu terbiyesizliği gömeden verilen cevabı şiddetin kışkırtıcılığı olarak görmek ikinci bir terbiyesizliktir. Burada kınanması gereken o milletvekilidir.

"Birisi İçişleri bakanımızın kişilik haklarına saldıracak, o kişilik haklarını koruduğu için saldırıyı kışkırtmakla suçlanacak. Böyle bir şey olabilir mi? Hepimiz saldırıya tepki gösterelim ama İçişleri bakanına yapılan saygısızlığı da görelim. Bu ahlaksız bir denklemdir.

Doğu Akdeniz

Türkiye burada yüzde 100 haklıdır, Yunanistan korsan bir devlettir. Yunanistan boyundan büyük işlere kalkışıyor. Yunanistan'ı ilgilendiren hiçbir konu yok. Meis Adası'nın herhangi bir kıta sahanlığı olamaz.

Buraya silahlı güç gönderilmesi meşru değildir. Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı veya sonradan özür dilenecek bir eylemin özrünü kabul etmeyeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz. Fransızların oraya Rafale uçaklarını getirerek ya da Güney Kıbrıs'la tatbikat yaparak elde edeceği hiçbir şey yok. Bütün bu diplomasinin sonucu Yunan hükümetinin ağır yenilgisiyle sonuçlanacaktır.

"O kırmızı çizgiyi aynen Macron'a iade ederiz"

Buradaki sınırlarımız bellidir. Hepsi BM'ye bildirilmiştir. İlan ettiğimiz ve bildirdiğimiz hudutlarda sondaj faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Macron bizim kendi sahamızda sondaj çalışması yapmamızı kırmızı çizgi ilan ediyorsa biz o kırmızı çizgiyi aynen Macron'a iade ederiz. Macron gibi bir devlet başkanı nasıl konuşacağını bilmesi gerekir. Türkiye'nin ciddiye alması mümkün değildir.

Yunanistan güvenilir bir muhatap arıyorsa, Türkiye'den daha güvenilir bir muhatap yoktur.

ÖTV zammı

Türkiye’nin içinden geçtiği sıkıntılar var. Pek çok destek paketi açıklanıyor. Bunun yanında da alınması gereken tedbirler alınıyor. Dolayısıyla bugün alınan tüm kararlar, birtakım rasyonel göstergelerin neticesi olarak yapılıyor.

İçinden geçtiğimiz dönemi, diğer ülkelere göre pozitif ayrışarak geçiriyoruz. Kuşkusuz bazı noktalarda dünya ile birlikte biz de sarsılmaya devam ediyoruz. Ekonomi yönetimi bütünsel bir bakışla bu kararları alıyor.

Önümüzdeki zamanlar içerisinde vatandaşımızın memnuniyetini artıracak kararlar alacağız.

Giresun'daki sel felaketi

Ender rast gelebilecek felaket söz konusuydu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaraların sarılması için insan üstü mücadele yapıldı. Kapanan 118 köy yolunun tamamı açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile 24 milyonluk kaynak sağlandı. Giresun'da böyle bir felaketin daha yaşanmaması için 1 milyar 290 milyonluk yeni proje hayat geçirilecek