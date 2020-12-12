AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten İran Dışişleri Bakanı'na tepki: Kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle tepki gösterdi. Çelik, "Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır. İran’ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyareti sırasında yaptığı müdahaleci ve kabul edilemez sözlere cevaben, Türkiye'nin İran İslam Cumhuriyeti büyükelçisini çağırdığını duyuruldu" ifadeleri yer almıştı

İran Dışişleri Bakanı Zarif de konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de okuduklarının Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğunu bilmiyordu. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü baltaladığını farketmedi mi? KİMSE, BİZİM Azerbaycanımız hakkında konuşamaz" diye yazmıştı.

Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımları şöyle:

"Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler.

İran’ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran’a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır.

Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır. İran’ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar."